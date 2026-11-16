En esta noticia Gastronomía y entretenimiento: una propuesta para compartir en familia

Cuando se busca una salida que combine entretenimiento para todas las edades, gastronomía y propuestas para compartir, ZONA aparece como una alternativa pensada para toda la familia. El espacio reúne una amplia variedad de atracciones, desde videojuegos de última generación hasta juegos mecánicos y opciones gastronómicas, en un entorno donde chicos, adolescentes y adultos pueden encontrar actividades acordes a sus intereses.

Entre las propuestas más convocantes se destacan los videojuegos, las máquinas de entretenimiento y los clásicos juegos de parque como el Péndulo, el Carrousel y el Tren Minero, diseñados para ofrecer experiencias llenas de adrenalina y diversión. La combinación de opciones permite que cada visita tenga algo diferente para descubrir.

Para quienes prefieren los desafíos compartidos, ZONA también cuenta con sectores dedicados al bowling, el pool y el ping pong. Con pistas automatizadas y espacios preparados para disfrutar en grupo, la propuesta invita a competir, divertirse y pasar tiempo de calidad con amigos o familiares, sin importar la experiencia previa de los jugadores.

Gastronomía y entretenimiento: una propuesta para compartir en familia

La experiencia se completa con una oferta gastronómica que acompaña la jornada de entretenimiento. En Zona Gourmet, los visitantes pueden elegir entre desayunos, meriendas y platos principales en un ambiente moderno y confortable. Entre las especialidades sobresalen las ribs, uno de los platos más elegidos por quienes buscan una opción para almorzar o cenar dentro del predio.

Por su parte, quienes prefieran una comida más informal pueden optar por las nuevas pizzas XL estilo New York de Zona Pizza, una propuesta ideal para compartir mientras se disfruta de las distintas atracciones del lugar.

Las nuevas pizzas XL estilo New York de Zona Pizza. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Con horarios amplios, que se extienden de 8 a 22.30 horas, ZONA ofrece la posibilidad de pasar gran parte del día bajo un mismo techo, combinando juegos, gastronomía y entretenimiento. Actualmente, la cadena cuenta con sucursales en distintos puntos de Buenos Aires, entre ellos Caballito, Temperley y José C. Paz.

Además, el espacio suma promociones especiales para quienes quieran extender la diversión. Una de las más destacadas permite obtener un bonus equivalente al monto cargado: al recargar $100.000 en crédito para juegos, se reciben otros $100.000 adicionales para utilizar en las máquinas. A esto se suma la posibilidad de acceder a un juguete a elección agregando $15.000 más.

Con una propuesta que integra diversión, gastronomía y beneficios exclusivos, ZONA se consolida como una opción para quienes buscan compartir una experiencia completa, ya sea en familia o con amigos, en un ámbito pensado para disfrutar durante todo el día.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.