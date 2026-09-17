Mantener las canillas del baño y la cocina impecables suele ser un desafío constante debido a la acumulación de sarro, gotas de agua secas y marcas de cal.

Aunque las soluciones tradicionales como el vinagre blanco o el bicarbonato de sodio son muy populares, existe un método mucho más rápido que devuelve el brillo original en apenas medio minuto.

La clave de este procedimiento casero está en el uso del papel de aluminio, un elemento cotidiano en cualquier cocina que actúa como un pulidor de alta efectividad sin dañar los materiales.

Por qué el papel de aluminio funciona sin rayar el metal

A diferencia de las esponjas de acero o las fibras abrasivas, el aluminio es un metal sensiblemente más blando que el cromo con el que están recubiertas la mayoría de las griferías.

Al entrar en contacto con el agua y la superficie, remueve las manchas calcáreas mediante una fricción suave que no produce rayaduras ni desgasta el acabado del artefacto.

Además, al prescindir de ácidos o limpiadores industriales, se evita la degradación de los sellos de goma y se cuida la piel de las manos.

El paso a paso para aplicar la técnica en pocos segundos

Para llevar adelante este truco no se requieren preparaciones previas ni tiempos de espera. El procedimiento consta de tres pasos muy sencillos:

Paso 1: Cortar un trozo pequeño de papel de aluminio y formar una bola blanda, cuidando de no comprimirla en exceso.

Paso 2: Humedecer la bola de aluminio o la superficie de la canilla con un poco de agua tibia.

Paso 3: Frotar suavemente las zonas opacas o con sarro realizando movimientos circulares continuos durante 30 segundos.

El toque final para prolongar el resultado por más tiempo

Una vez que la suciedad se haya desprendido, basta con secar la grifería con un paño limpio de microfibra para retirar la humedad sobrante y hacer relucir el acabado.

Para evitar que las marcas de agua vuelvan a fijarse de inmediato, se puede aplicar una gota de aceite para bebés o frotar un trozo de papel manteca sobre el metal, generando una fina capa protectora que repele las gotas en los usos posteriores.