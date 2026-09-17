En esta noticia La cotización de las principales criptomonedas este jueves 17 de septiembre

El mercado de las criptomonedas continúa mostrando movimientos en las cotizaciones de sus principales activos. Este jueves, 17 de septiembre de 2026, así se ubican los precios de las principales monedas digitales de mayor capitalización.

La cotización de las principales criptomonedas este jueves 17 de septiembre

Según los datos compartidos en el sitio oficial de Binance, estos son los costos de las principales divisas virtuales:

Bitcoin: 76.514 u$s

Ethereum: 2.444,5 u$s

BNB: 725 u$s

SpaceX (bStocks): 153,8 u$s

El precio de las principales criptomonedas (foto: archivo).

El Bitcoin ha mostrado una ligera variación positiva en las últimas 24 horas, con un incremento del 0.41%. En la actualidad, su precio se sitúa en 76,514.01 dólares, lo que también se traduce en 122,223,479.57 pesos argentinos. Esta estabilidad en la cotización sugiere un comportamiento sólido, lo que podría atraer a inversores en busca de rentabilidad a largo plazo.

Por otro lado, Ethereum ha tenido un mejor desempeño en el mismo período, con una variación notable del 0.99%. Su precio actual es de 2,444.53 dólares, equivalentes a 3,904,892.22 pesos argentinos. Este crecimiento en la cotización puede ser un indicativo de un mayor interés y confianza en el mercado de criptomonedas, impulsando su valoración en el futuro.