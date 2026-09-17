La Patagonia tendrá varios días de clima inestable, con el viento como principal problema. Un frente frío ingresará desde Chile y avanzará hacia el este, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h en distintas zonas.

Después de ese frente llegará un segundo sistema, lo que generará un contraste térmico fuerte entre el norte y el sur de la región. Algunas localidades rozarán los 29°C mientras otras no pasarán de los 3°C.

Ráfagas de más de 80 km/h: qué zonas de la Patagonia son las más afectadas

El viento será el fenómeno más importante de estos días, con ráfagas fuertes en el norte de Santa Cruz, buena parte de Chubut y el sur de Río Negro.

El viento será el fenómeno más importante de estos días, con ráfagas fuertes en el norte de Santa Cruz, buena parte de Chubut y el sur de Río Negro. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

También habrá viento intenso en sectores cercanos a la cordillera de Neuquén, donde localmente podrían superarse los 80 km/h. Antes del paso del frente, el viento del noroeste se intensificará sobre Península Valdés y el Golfo San Matías.

Las lluvias serán mucho más limitadas y se concentrarán principalmente en la cordillera de Santa Cruz, con algunos chaparrones en el extremo sur.

Cómo estará el clima a partir del jueves

El jueves habrá una pausa entre los dos sistemas. El primer frente se alejará hacia el Atlántico mientras el segundo empieza a acercarse desde el Pacífico.

En ese lapso, las lluvias seguirán concentradas del lado chileno de la cordillera. Del lado argentino, en cambio, predominará un clima más tranquilo, aunque por poco tiempo.

Mientras tanto, sobre el norte de la Patagonia empezará a instalarse aire más cálido, sobre todo en Río Negro y Neuquén. Esto anticipa una fuerte suba de temperatura para el viernes.

El viernes vuelve el viento fuerte y el norte llega a 29°C

El segundo frente entrará el viernes desde el Pacífico. El viento volverá a intensificarse, con ráfagas de más de 80 km/h en el centro y norte de Santa Cruz y en la estepa de Chubut.

En el norte patagónico, en cambio, se esperan temperaturas altas para la época:

Rincón de los Sauces : hasta 29°C.

Viedma : alrededor de 26°C.

Neuquén : entre 26°C y 27°C.

Trelew: cerca de 25°C.

El contraste con el sur será marcado. Ushuaia tendrá una máxima de apenas 6°C ese viernes, con probabilidad de lluvias, mientras Comodoro Rivadavia tendrá un día muy ventoso, con temperaturas cercanas a los 19°C.