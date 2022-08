Aguas termales, spa y relax a full: el hotel all inclusive a 6 horas de Buenos Aires, ideal para sacarse el estrés

Después de una mitad de año intensa para todos los argentinos, lo ideal es descansar en un all inclusive, que son hoteles resorts donde todo se encuentra incluido en la tarifa: alojamiento, tres comidas diarias, snacks, refrescos y bebidas alcohólicas, entre otros servicios.

Particularmente, este queda a unos pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y es ideal para ir en pareja o con la familia para relajarse en el spa, en sus aguas termales o con las actividades que ofrece. Entérate de qué trata.



Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal

Se trata de un resort 5 estrellas situado en las Termas del Arapey, departamento de Salto, Uruguay . El diseño arquitectónico fue obra del Arquitecto Miguel Bono, quien jerarquizó la integración del complejo al terreno y a la naturaleza que lo rodea, para aprovechar en su totalidad las bondades del destino.

El alto nivel internacional de las instalaciones y servicios lo convierten en uno de los mejores resorts termales de la región , único en el país en conjugar termas, campo de golf, spa y un exclusivo sistema "All Inclusive".

Por otro lado, en 2011 inauguró su propio pozo termal, lo que asegura una calidad superior de sus aguas termales.

Actividades y servicios que ofrece

En total son seis piscinas abiertas, a diversas temperaturas, más una gran piscina cerrada, una de niños y dos jacuzzis interiores.

En los baños de habitaciones y suites, el agua caliente también es termal. El Departamento de Animación organiza actividades diarias para todas las edades, a través de un "Kids club".

En cuanto a la propuesta gastronómica del hotel, se disfruta en el exclusivo sistema de "Todo Incluido". Este régimen cuenta con todas las comidas y una enorme gama de bebidas durante toda la estadía.

Además, tiene un centro de convenciones con salas de eventos multifuncionales para el público corporativo.

Y el resort dispone de 156 habitaciones, entre ellas se encuentran unas 20 suites, que están distribuidas en cinco módulos totales. Todos los alojamientos se caracterizan por su diseño elegante, sus amplias dimensiones y gran luminosidad. El servicio de internet es de fibra óptica y cuenta con una velocidad de 20GB.

En promedio, este hotel all inclusive cuesta de u$s 300 a u$s 500 la noche.

Además cuentan con un campo de golf de 18 hoyos, que fue diseñado por el Dr. Ernesto LLovet y ocupa un área de 60 hectáreas. El campo cuenta además con un "Driving Range" y un "Putting Green" donde practicar con comodidad y un Club House de alto nivel, que permite a todos los que disfruten de este deporte gozar de excelentes momentos.

Spa y aguas termales

Sumado a esto, Altos del Arapey ofrece 6 piscinas de agua termal, abiertas y comunicadas entre sí, un gran jacuzzi y un "wet bar" , ubicados en un jardín con vista a lagunas y al río Arapey.

Además, hay una gran piscina cerrada "in-out", una de niños y 2 jacuzzis interiores. Durante el verano, el agua de una de las piscinas exteriores es enfriada para comodidad de los huéspedes.

Sin embargo, dispone de su propio pozo, de 950 metros de profundidad, que arroja 150 mil litros por hora, con temperaturas que llegan a 39 ó 40 grados centígrados.

Según el sitio oficial del hotel, sus aguas termales "son ideales para proteger y restaurar la salud" , ya que "poseen factores energéticos como la potente ionización, mineralización, radiactividad, gases y variaciones de PH".

Por otro lado, "mejoran la piel, producen descanso, transmiten energía y hacen que el huésped se sienta renovado por dentro y por fuera".