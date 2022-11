Posgrados híbridos: cuánto cuestan y qué opciones tiene cada universidad en Argentina

La pandemia significó un hito para los profesionales que comenzaron a proyectar un futuro laboral con mejor calidad de vida. Una formación acorde a las mejores propuestas laborales es una de las herramientas para satisfacer esa expectativa. La demanda de posgrados en negocios continuó incrementándose tras la crisis sanitaria -periodo en el que la virtualidad generó un hito-, según aseguran desde distintos centros educativos.

"Durante y tras la pandemia, se incrementó la demanda de propuestas a distancia o híbridas", recuerda Héctor Dama, decano de la Universidad del Salvador (USAL). "La exigencia de los estudiantes de posgrado va creciendo año a año, no solo en lo relacionado con la calidad de contenidos, expertise docente y dinámica de clases, sino también en lo que respecta a ampliar la demanda para fortalecer sus competencias profesionales asociadas con liderazgo, como gestión de equipos virtuales, diversidad, atracción y permanencia de talento, impacto e influencia, entre otras", explica.

A su oferta de posgrados, USAL sumó este año las diplomaturas en Gestión Ágil para Mandos Medios, RSE y Sustentabilidad y Economía Azul , asociadas a los cambios sociales y nuevas demandas del mercado.

Pese al boom de la virtualidad que predominó en todo el sector educativo en 2020 y 2021 -y que permitió ampliar el alumnado con presencia en otros países-, los estudiantes del exterior están interesados en las aulas locales . "Si bien es alta la consulta de interesados extranjeros sobre la modalidad a distancia, también es significativo el número de quienes prefieren la presencial. Mencionan que les resultan atractivas las condiciones económicas locales, la ciudad de Buenos Aires y la posibilidad de hacer networking", completa Dama, quien informa que los aranceles anuales oscilan entre $ 500.000 y $ 780.000, cifras que están distribuidas en 10 cuotas mensuales y matrícula.

Aprendizaje del aprendizaje

"Lo online llegó para quedarse", considera, por su parte, Paula Rodríguez Etchard, directora de Executive Education y Masters del IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral. "En nuestro caso, hace años que veníamos diseñando un MBA online , que justo se lanzó en plena pandemia. Luego, todos nuestros programas se adaptaron a esa modalidad", agrega. En general, en las instituciones, la pandemia aceleró la educación remota, pero no fue sin desafíos. "Llevó y lleva aún muchos ajustes y aprendizajes, pero es una necesidad de mercado instalada", dice al respecto Rodríguez Etchard.

Paula Rodríguez Etchard, directora de Executive Education y Masters del IAE

La directiva explica los cambios registrados en sus públicos tras la pandemia: "Hemos visto -y seguimos viendo- cambios de comportamiento y de preferencias. Aumentó el deseo de probar, de romper paradigmas". Destaca, además, que en los programas online -especialmente en los cortos, que tienen focos específicos- se enriqueció la diversidad de los participantes , quienes ocupan posiciones diferentes dentro de las corporaciones a las que pertenecen. "En cierta medida, ese formato igualó, generó espacios de encuentro más diversos en muchos aspectos. Inclusive, al contrario de lo que hubiéramos creído, la edad promedio aumentó", precisa.

En tanto, Jorge Barrientos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y director de la Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Belgrano (UB), destaca que este posgrado "busca desarrollar la capacidad de pensamiento estratégico de los estudiantes". El objetivo -señala- es generar una visión que permita el mejor diseño de operaciones para el desenvolvimiento de los negocios de las empresas.

"Debido a que la estrategia representa la posición de poder relativo de la organización frente a la realidad, el estudiante debe incorporar conocimientos sobre los aspectos funcionales del mundo de los negocios y potenciar sus condiciones de gerente de empresa y líder". La propuesta apunta a profesionales y gestores con, al menos, cuatro años de experiencia profesional , que busquen mejorar su empleabilidad y la comprensión de habilidades de gestión bajo el paradigma digital, así como potenciar su expertise.

Las clases se dictan bajo la modalidad virtual sincrónica tres veces por semana: los martes, jueves y viernes de 18.30 a 22.30. Pero también incluye cuatro eventos presenciales de dos días cada uno, distribuidos en los dos años de cursada. Mantener la modalidad remota es un aliciente más para los estudiantes extranjeros, indica Barrientos.

Un blend propio

La Universidad de Palermo (UP) permite cursar su MBA tanto en modalidad virtual como presencial e híbrida y ofrece la posibilidad de realizar un intercambio académico con escuelas de negocios del exterior (como New York University, Babson College o FIA de Brasil). En la actualidad -afirma Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Negocios de la UP-, aproximadamente un 70 por ciento de los estudiantes del MBA asiste en modalidad online . El posgrado, financiable en 24 cuotas mensuales de $ 78.000 más aranceles, se orienta a profesionales de distintas disciplinas que busquen incorporar herramientas de negocios para tener un impacto positivo en su vida profesional.

Gabriel Foglia, de la Facultad de Negocios de la UP. El posgrado ahí cuesta $ 78.000 por mes más aranceles

Diversificar la oferta para adaptarse a las preferencias y posibilidades de los estudiantes es una práctica cada vez más desarrollada por las instituciones educativas con formación en negocios. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad del CEMA (Ucema), según cuenta Antonio Marín, vicerrector y director de la Escuela de Negocios. En 2023, lanzará un nuevo MBA en el cual los candidatos no solo podrán elegir cómo cursar (virtual, blended o dual 3+1), sino que también podrán elegir el 50 por ciento del máster entre materias electivas . El objetivo -dice Marín- es que el alumnado pueda "vivir esta transformación a su medida y con sus intereses".

El paso de la virtualidad plena hacia la presencialidad completa o en formato híbrido es algo que se está produciendo gradualmente en las universidades. "Este ha sido un año de transición, de retorno de virtualidad 100 por ciento a presencialidad parcial o total o hibridez", cuenta Alejandra Falco, directora de la Maestría en Dirección de Empresas del mismo establecimiento. "Considero que los estudiantes aún están explorando estas alternativas", completa. Y estima que la elección entre una y otra se está dando en un 50-50 . Respecto de los estudiantes extranjeros, resalta: "Felizmente, este año hemos podido retornar a la presencialidad de alumnos extranjeros". Respecto de los precios, Marín aclara que son financiables en cuotas mensuales, pero que, por la incertidumbre reinante, los valores se revisan periódicamente.

Uno de los aspectos clave de los posgrados es el intercambio de experiencias entre los asistentes , por lo que la trayectoria que acumula cada uno de ellos es un activo en sí mismo para la oferta académica.

Con eso en vista, hay establecimientos que toman la edad como requisito para el ingreso. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), que ofrece el Master in Management + Analytics, la Maestría en Finanzas (con dos orientaciones) y el MBA, que cuenta con varias modalidades de cursada. "Con el objetivo de que el alumno aproveche al máximo su propio recorrido profesional y el de sus compañeros, el mínimo de edad es de 27 años, con cuatro años de experiencia profesional relevante ; no hay un máximo de edad. Siempre depende de las circunstancias puntuales de los profesionales para ver el mejor momento para realizar el MBA", señala al respecto Alejo Rodríguez Cacio, director académico del MBA y del Executive MBA de la institución.

La UTDT apuesta a la presencialidad como prioridad para el dictado de clases , pero en algunas maestrías y modalidades de cursada incluyen combinaciones entre presencial y online. Una de las modalidades del MBA ofrecerá un esquema blended, en el que, de seis encuentros que tiene cada materia, dos de ellos serán online. "Esta modalidad se cursa cada 15 días, por lo cual favorecemos a todas aquellas personas que viven a distancias que dificultan una cursada semanal . En ese sentido se justifica tener este formato de cursada", afirma el director Académico de la entidad.

Antonio Marín, vicerrector y director de la Escuela de Negocios de UCEMA.

En relación con los precios, el directivo también plantea la dificultad de anticipar números que pueden cambiar por las circunstancias de incertidumbre. " Es muy difícil proyectar precios con siete u ocho meses de antelación , debido a la situación económica actual argentina y el contexto inflacionario de público conocimiento", advierte. Pero recuerda: "Siempre hemos ofrecido planes de financiación de 18 a 40 cuotas". "El último precio full que hemos establecido fue para la edición del Executive MBA que inició en septiembre, con una inversión total de $ 3,2 millones ", concluye.

La experiencia UBA

En algunos establecimientos la virtualidad sigue siendo la gran elegida. Eso se verifica en la Escuela de Negocios y Administración Pública (ENAP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde el 85 por ciento de los estudiantes optan por la modalidad remota , contra el 15 restante que lo hacen por la presencialidad. De hecho, en la institución, el dictado de los posgrados se desarrolla de manera online con algunos encuentros presenciales no obligatorios.

La UBA es un ejemplo del impacto que tuvo el periodo de restricciones a la movilidad: de acuerdo con lo informado por Catalino Núñez, director General de la ENAP Económicas UBA y director del MBA, y por Luis A. Cowes, coordinador General Administrativo del ENAP Económicas UBA, tras la pandemia, la demanda aumentó el 10 por ciento (un 6 por ciento correspondiente a estudiantes del exterior y un 4 por ciento del interior de país).

La oferta académica de la ENAP cuenta con 30 maestrías y 22 especializaciones, además de cursos de posgrado y programas ejecutivos agrupados en seis categorías: Management y Marketing; Economía y Negocios Internacionales; Contabilidad, Auditoria y Tributación; Finanzas; Sector Público y Servicios y TIC. La propuesta de formación contempla algunas novedades, como la Maestría en Auditoría y Control Gubernamental Internacional (virtual); la Maestría y Especialización en Economía Aplicada y la Maestría en Gestión y Análisis de Datos Financieros (virtual).

Los precios varían según el posgrado: los que tienen duración de dos años se financian en 24 cuotas, fijas y sin interés y el valor de todos se mantiene fijo durante su duración.

A la vanguardia

Nuevas tendencias están inspirando formaciones cada vez más segmentadas . La UADE Business School, por ejemplo, sumará a partir de marzo la Maestría en Curaduría en Moda, Diseño e Innovación , la cual se añade a la oferta de maestrías y especializaciones en Negocios, Marketing, Finanzas, Recursos Humanos, Tecnología, Comunicación Corporativa y Derecho Empresarial.

Fausto Spotorno, director de UADE Business School

Respecto de la elección entre presencialidad y virtualidad, Fausto Spotorno, director de UADE Business School, explica que, "durante la pandemia, en una carrera tradicional como el MBA, la proporción de alumnos que escogen la alternativa virtual ha superado a la opción presencial".

"Actualmente y, en forma gradual, vemos que, si bien en un inicio se nota una preferencia hacia la modalidad virtual, los alumnos terminan eligiendo la cursada presencial, ya que les permite una mejor interacción y posibilidades de networking", añade Spotorno.

Las variantes en la formación ejecutiva se evidencian de maneras diferentes. La Universidad Católica Argentina (UCA) es muestra de ello cuando prefiere no hablar en singular al referirse a la capacitación en gestión de negocios por excelencia. "Ahora, en UCA, el MBA se dice en plural", grafica Juan Pablo Manzuoli, director de su Escuela de Negocios. Y cita dos versiones de este posgrado: " El Talent MBA está dirigido a talento joven que tiene un potencial de desarrollo muy destacado que resulta necesario activar. Personas que buscan su misión sin abandonar su pasión. El OneYear MBA está dirigido a estudiantes del exterior y del interior , ya que permite una experiencia de inmersión profunda en las herramientas profesionales".

El directivo afirma que la pandemia también introdujo cambios en la demanda. "Cambió cuantitativa y cualitativamente. Aumentó el interés en nuestra Escuela de Negocios UCA y también se presentan perfiles más interesados y definidos en lo que quieren", asevera. Los programas -precisa- oscilan entre $ 100.000 y $ 7 millones, son financiables, están en moneda local y con precio fijo.

Desembolso tech

A sus propuestas de Doctorado en Administración de Negocios, Maestría en Administración de Negocios, Maestría en Economía y Ciencias Políticas, Maestría en Derecho Empresario y Maestría en Curaduría de Arte Contemporáneo, Eseade agregará en 2023 una serie de nuevos posgrados, principalmente en el área de negocios, con propuestas de educación a distancia.

La modalidad remota es una posibilidad permanente para los alumnos, según informa su rector, Daniel Serrot. "Ofrecemos una cursada que denominamos ‘Flex', que permite a los alumnos elegir clase a clase si viene presencialmente a la Universidad o si toman la clase en forma virtual", describe. "Para esto, invertimos en tecnología en todas las aulas y hemos capacitado a nuestros docentes en pedagogía en educación a distancia , para adecuarnos a la nueva realidad de los alumnos, que en sus trabajos están también en modalidad híbrida", añade.

Con el ciclo 2022, la asistencia parece haber ganado más adeptos. "Hemos visto que los alumnos que comenzaron optaron más por la modalidad presencial, mientras que los que lo hicieron en 2021, este año prefirieron continuar con la virtual, con la que ya venían desde 2020", cuenta Serrot.

De todas formas, el directivo de Eseade coincide con otros pares en que "claramente, la virtualidad es una dinámica que vino para quedarse" y apunta que permite acercar la propuesta académica del establecimiento a los alumnos extranjeros. Los posgrados se componen de 24 cuotas y el doctorado en 30 cuotas.

Alternativas de agenda

En realidad, la virtualidad no es el único mecanismo de cursado flexible. Carlos de Morra, director Comercial de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés (Udesa), lo ejemplifica: " El formato ejecutivo de cursada quincenal (viernes y sábado) resulta ideal para alumnos, que dadas sus responsabilidades, necesitan flexibilidad de agenda". Para Morra, "las clases y el material digital son un muy buen complemento, pero nunca un sustituto de la clase presencial y el proceso de aprendizaje que se da en el aula".

La oferta de posgrados para 2023 de la Escuela de Negocios de Udesa comprenden el EMBA (Executive MBA), MBA Salud, Maestría en Finanzas, Maestría en Marketing y Comunicación, Maestría en Negocios Digitales, Maestría y Especialización en Recursos Humanos, Master In Business & Technology, Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales. Este año, además lanzó para 2023 un nuevo Master in Management 100 por ciento online , cuya admisión ya está abierta y que comienza a cursarse en abril.

Para algunas instituciones los cambios que introdujo la pandemia no solo tuvieron que ver con la modalidad de cursado. " La demanda de formación cambió en cuanto a los formatos y contenidos que buscan las empresas", afirma en ese sentido Mercedes Autunno, directora de la Escuela de Negocios de IDEA. "Es por ello que las propuestas son más cortas , con nuevos recursos para cumplir con los objetivos de aprendizaje que demandan las organizaciones", agrega. Actualmente, sus programas se enmarcan en formatos virtuales y blended.

Para 2023, la Escuela de Negocios de IDEA centrará su oferta en los programas de formación directiva para la participación en directorios, en Compliance para C-levels y directores, para CEO's PyME y en Sostenibilidad. También en los programas de formación gerencial en Gestión de las Personas, Mandos Medios PyME, en Innovación y en Economía Plateada. Esta última, indica Autunno, "propone potenciar a líderes en un camino de conocimiento, formación, y laboratorio de ideas en torno a la creciente y cambiante situación demográfica del país y América latina".

Juan Vidaguren, decano de la Escuela de Gestión y Tecnología del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), marca un interesante contraste en relación con la elección entre presencialidad y virtualidad para su Maestría en Dirección Estratégica y Tecnológica, la única que brinda en ambas modalidades. "Quienes residen en otras provincias o que tienen un traslado muy largo, eligen la modalidad virtual de cursada, pero los profesionales que están haciendo home office varios días a la semana o que tienen la posibilidad de cursar dos veces a la semana de manera presencial, eligen esta modalidad para aprovechar lo valioso de la presencialidad, que es la profundización de los vínculos interpersonales", declara.

El ITBA incorporó este año a su oferta las maestrías en Ciencia de Datos, en Management & Analytics, en en SupplyChain Management, en Desarrollo Energético Sustentable y en PolicyAnalysis y para 2023, sumará la Maestría en Tecnología Biológica y Biomédica.

