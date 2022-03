Pasó de ser el que prepara hamburguesas a liderar McDonald's en 4 países

Criado en el barrio bogotano de Verbenal y sin previa experiencia laboral, un colombiano llamado Héctor Orozco inició a trabajar en la famosa cadena de comidas rápidas McDonald's recién llegada a Colombia en 1995.

Hoy, después de un largo recorrido, encabeza una operación de más de 4000 empleados de los cuales el 73,5% son menores de 24 años . Esta misma es considerada una de las 1000 empresas más grandes del país con ingresos operacionales por unos $302.120 millones, ganancias por $47.392 millones y un patrimonio estimado en $15.039 millones, según cifras de la Superintendencia de Sociedades con corte a 2020.



Fue cocinero de guerra y creó una cadena de hamburguesas cuadradas en honor a su hija: la historia de Wendy's



Cuál es la fortuna de Martita y Felipe Fort que heredaron la semana pasada y qué quieren hacer con ella



" Esto me cambió la vida, no sé qué estaría haciendo hoy, haber tenido una primera oportunidad formal joven, en donde tenía la oportunidad de estudiar y trabajar en la Nacional -sí no saben los horarios son terribles- me ayudó. Un trabajo donde no me pedían experiencia, eso es algo que pareciera absurdo, pero la realidad es que la mayor causa por la que los jóvenes no consiguen trabajo es por lo que les exigen experiencia", apuntó el directivo de Arcos Dorados.

No obstante, antes de consagrarse como el Director General de la mayor franquicia de McDonald 's en cuatro países, Orozco pasó por otros puestos: atención a los clientes, limpieza de las mesas, pero principalmente en el AutoMac.



Vio el negocio en vender lo que otros consideran basura: juntó u$s 400.000 en una sola operación



Se volvió millonario por crear la afeitadora que usan todos y perdió todo antes de morir: la historia de Gillette



PASÓ DE SER EL QUE PREPARA HAMBURGUESAS A LIDERAR MCDONALDS EN 4 PAÍSES: SUS COMIENZOS

Todo empezó cuando el joven Orozco le pidió a su papá unos tenis para jugar : "Mi papá me dijo que no podía comprar los tenis que yo quería, que eran unos de Shaquille O'Neal, y que sí los quería tenía que trabajar".



Fue así como empezó a trabajar como "recogebolas" en el club bogotano Carmel Club Campestre y al poco tiempo se enteró de la llegada de McDonald 's al país, que estaba reclutando empleados para que formen parte de su equipo.



El colombiano recuerda que en ese entonces no sabía nada sobre Mcdonald 's. Pero, a pesar de no conocerlo, tanto a él como a su papá -que lo motivó a aplicar- les pareció una propuesta interesante.



De esta manera, Orozco decidió emprender un nuevo camino. Antes de su primera entrevista, hizo un simulacro con su papá sobre las posibles situaciones que iba a atravesar. Recuerda que en medio de ese ejercicio, su papá le preguntó a modo de ensayo: "¿y usted qué sabe hacer?", a lo que el joven respondió "Qué voy a saber hacer sí tengo 14 años, nada".



Al escuchar esta respuesta, su padre inmediatamente le sugirió que para esa pregunta la mejor respuesta que podía dar era que "sabía hacer caso", algo que en la entrevista, según recuerda el joven le generó mucha gracia a la persona encargada del proceso de reclutamiento.



El invento argentino que creó un húngaro y lo usa todo el mundo: ¿quién es el dueño de la birome hoy?



Bill Gates lanzó una nueva predicción: cuál es la tecnología clave que va a explotar en los próximos años



"Yo le dije: Yo sé hacer caso", si usted me dice que barra, yo barro, si me dice que trapee, yo trapeo", la entrevistadora se paró, se rió y me dijo: ‘Me hiciste el día'", contó el empresario.



A pesar de su corta edad para trabajar, uno de los funcionarios que estaba a cargo de la contratación del personal, Bernardo Alvarez, intercedió por él y gestionó todos los asuntos legales para formalizar su contratación; esto es ya que, en ese entonces, él tenía 14 años y no podía ser contratado con esa edad.



Finalmente, a pesar de todas las restricciones que había en su momento, le dieron el permiso y Orozco arrancó sus funciones como "crew".



17 POSICIONES DIFERENTES ANTES DE LLEGAR A SER QUIEN ES HOY

Mientras trabajaba, Hector Orozco realizaba sus estudios en el colegio y luego de su graduación a los 16 años comenzó su carrera como ingeniero de sistemas en la Universidad Nacional.



Antes de llegar a su cargo actual, el directivo pasó por 17 diferentes posiciones, que van desde "crew" hasta entrenador, gerente de área y de turno, segundo asistente, subgerente, gerente de restaurante, coordinador de Entrenamiento y luego de Operaciones, entre otros.



Pasó por Venezuela y volvió a Colombia como gerente de Operaciones para luego dar el salto a Brasil como rector de la Mcdonald 's University por un año. Luego vuelve como director de Operaciones regional y después alcanzó la posición de director general en cuatro países.



Sobre su posición actual y luego de su experiencia, compartió que le "encanta dar esa primera oportunidad", tal y como hizo la persona que intercedió por él en su momento, algo que años después reconoce que le cambió la vida.



Le robó la idea a unos ingleses y se hicieron millonarios: el negocio de M&M's



Estos son los 5 celulares chinos que le ganan al iPhone