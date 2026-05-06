El vinagre de manzana ha dejado de ser solo un aliado en la cocina para posicionarse como una opción frecuente en rutinas de cuidado personal. Su uso en manos y pies ha despertado interés por sus propiedades y posibles beneficios dermatológicos. Este producto, obtenido a partir de la fermentación de la fruta, concentra compuestos ácidos que actúan sobre la piel. Por esa razón, cada vez más personas lo incorporan como parte de hábitos caseros para mejorar la higiene y apariencia de las manos. Sin embargo, su aplicación requiere precaución. Aunque se trata de un ingrediente natural, el uso incorrecto puede generar irritaciones. Por eso, especialistas insisten en que el lavado con vinagre diluido es clave para evitar efectos adversos. El valor de este producto radica en su composición química, que le permite actuar sobre bacterias, hongos y otras alteraciones superficiales. Aplicado correctamente, este método casero puede aportar mejoras visibles en la piel, aunque no reemplaza tratamientos médicos. El uso responsable de este recurso natural permite aprovechar sus propiedades sin comprometer la salud de la piel, siempre priorizando la dilución y la frecuencia moderada.