Para Agustín Etchebarne, "la Libertad Avanza tiene que absorber entera a la centroderecha"

La Fundación Libertad y Progreso encontró, después de años, un presidente afín a sus ideas. Si bien la organización se define como "un centro apartidario", las reformas que proponen en materia de políticas públicas "para estabilizar y hacer crecer la economía" están alineadas con el rumbo que está tomando el gobierno neoliberal de Javier Milei.

El espacio nació hace 14 años, producto de la fusión con el Centro de Estudios para el Futuro Argentino, dirigido por Manuel Solanet, el Centro de Investigación de Instituciones y Mercados de la Argentina (CIMA), de Aldo Abram, y el Foro Republicano de Agustín Etchebarne . "Nuestro objetivo era tratar de mejorar la realidad del debate en Argentina, que a nuestro juicio era muy malo, y que había que mejorar con propuestas concretas. Lo que hicimos en estos años fue tratar de explicar lo que había que hacer, ideas que consideramos falsas y que destruyeron a Argentina durante 80 años, y se las propusimos a distintos gobiernos", explica Agustín Etchebarne, director general de la fundación.

"Con el gobierno de Javier Milei actualmente tenemos mucha más identificación de ideas. No todos somos totalmente libertarios. Yo sí; yo participo de esta idea que teníamos en la Escuela austríaca de economía y en la Escuela de Chicago, lo cual te hace ser menos optimista, tal vez, con respecto a lo que puede ser el Estado", adelanta.

-¿Cómo ve al actual Gobierno?

El Gobierno está haciendo un proceso extraordinario de reformas. Lo que pasa es que está en la mitad del proceso. Falta muchísimo. Y, por supuesto, no tenía las mayorías en el Congreso para poder hacer todo más rápido. Lo que logró hacer es un tercio de lo que hay que hacer. Pero yo creo que tenemos un presidente que tiene un coraje, una convicción y una claridad de ideas descomunal.

-¿Qué le proponen?

Lo que proponemos es bajar el gasto público, tener superávit fiscal, abrir la economía, bajar los aranceles, eliminar impuestos. Nosotros hicimos una propuesta, que todavía no se hizo y que esperamos que se haga, que es eliminar la coparticipación o cambiarla completamente. Es decir, que las provincias compitan, que el que gasta sea el que cobre impuestos.

También estamos haciendo una propuesta para reformar el Conicet, algo que va a ser muy complicado, ya lo sabemos. El Conicet creció de 7000 a 17.000 personas. Y la ley habla de que la comunidad científica tiene que ser cohesionada, dirigida y jerarquizada por el Estado dentro de un plan nacional de ciencia y tecnología. Eso es fachismo.

-¿No cree que debe haber un plan nacional de desarrollo de ciencia y tecnología?

Por supuesto que no. No tiene que haber un plan nacional donde esté toda la ciencia metida dentro, de ninguna manera. La ciencia está basada en el conocimiento disperso. Ese es el cambio cultural que estamos teniendo en Argentina: comprender que la ciencia la hace cada empresa, cada investigador por su cuenta. Este Gobierno está finalmente, y por primera vez, tratando de eliminar las causas de todos nuestros problemas. Y por supuesto es un tema muy complejo, porque es reformar todo el aparato legal.

-¿Cuál es su lectura de las elecciones legislativas?

Es interesantísimo ver lo que está pasando. La Libertad Avanza gana en la Ciudad de Buenos Aires, con una centroderecha dividida. Hay, por supuesto, un partido que surge, que crece, y que hace que los demás partidos vayan perdiendo lugar. La UCR, que era emblemática en la Ciudad de Buenos Aires, desapareció. Ni siquiera está en los comentarios.

-¿El PRO está yendo hacia su disolución?

Yo creo que la propuesta más interesante es la que dijo Adorni: tábula rasa. A partir de ahora, hay que convocar a toda la centroderecha. La oferta que le tienen que hacer al PRO es hacer internas.

-¿Absorberlo?

Exactamente, como hizo el PRO con Recrear. Macri absorbió al Recrear y absorbió después al partido de Patricia Bullrich. Ahora la Libertad Avanza tiene que chupar entera a la centroderecha.

-¿Lo ve factible?

Yo creo que si hacen una oferta de hacer internas, tiene que ser factible. Porque el PRO va a tender a desaparecer de otra manera. Van desapareciendo los partidos porque hay un liderazgo nuevo, un liderazgo muy fuerte y porque la propuesta de Milei es la propuesta de Mauricio Macri, pero hecha en serio.

-Macri dice que fue gradualista y que ese fue su principal error

Yo creo que no fue gradualista, yo creo que equivocó el rumbo.

-¿Qué opina del acuerdo con el Fondo?

El FMI es un organismo estatal o multinacional que a mi juicio no debería existir y que lo que ha permitido es que los países se endeuden por demás, más allá de sus propias posibilidades. Ahora, una vez que está instalado el problema y no hay acceso al mercado porque nuestros acreedores fueron estafados por Argentina, lo único que queda es hacer un acuerdo con el prestamista en última instancia, que es el FMI, y que es lo que se ha hecho. Y lo está haciendo para resolver el problema.

-¿No lo ve como un riesgo? Considerando la historia que tiene la Argentina con el Fondo.

La historia no es el problema. El problema es el Fondo y la deuda. ¿Y la deuda de dónde surge? Surge desde el sistema. Si todos los gobiernos hubieran hecho lo de Javier Milei ¿Cuánto sería la deuda de la Argentina? Cero. Él está pagando. Está achicando la deuda. Lo que nos falta todavía es bajar el riesgo país al nivel de poder entrar al mercado de capitales y poder colocar nuevos bonos. Eso va a ser cuando el riesgo país esté por debajo de 400 o 450.

-¿Cuál es el impacto de la salida del cepo?

Esperábamos que saliera y salió muy bien. Queríamos que fuera antes. El Gobierno reconoció que había pensado hacerlo en diciembre del año pasado y esperó hacerlo con el Fondo Monetario, pero creo que lo hicieron muy bien porque mataron las causas de la inflación. Al matar las causas de la inflación, fueron chupando pesos del mercado. Con pocos pesos, una vez que liberás el tipo de cambio, pasa lo que está pasando ahora: la gente creía que el dólar iba a estar en 1400 o arriba de eso. Pero nosotros decíamos ‘no hablen de atraso cambiario porque no es así'. Lo que sí queda es una Argentina cara en dólares, y eso lo tienen que explicar.

-¿Y por qué es cara en dólares?

No por un tema de tipo de cambio, sino porque somos ineficientes. Para eso, tenemos que bajar los costos en dólares: una parte los empresarios y una parte el Estado. La parte que debería hacer el Estado es bajar impuestos, desregular, abrir la economía para poder importar los bienes de mejor calidad al menor precio posible para, después, poder exportar. Además, se necesitan una reforma laboral y una reforma sindical.

-Actualmente, ¿cuál es el mayor desafío del Gobierno?

Bajar el costo de la Argentina. Que son todas las reformas que hay que hacer. También falta hablar de capital humano, de lo que es educación.

-¿Qué foco está poniendo el Gobierno ahí?

Creo que, hasta ahora, ahí se ha hecho muy poco. Se necesita una transformación total del sistema educativo argentino.

-¿Hay algo que le critique al actual Gobierno o que vea como su punto débil?

Hay un montón de cosas que le podemos criticar al actual Gobierno porque nadie es perfecto. Yo no creo en la perfección. Todos los políticos son megalómanos. ¿Vamos a pedir a un político que no sea megalómano? No tiene sentido.