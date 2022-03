MercadoLibre es la empresa con mejor imagen del país

La imagen corporativa es importante para que una marca ocupe un espacio en la mente del públic"; verbigracia, que exista en la cabea del consumidor, dice Paul Capriotti, autor del libro Planificación estratégica de la imagen corporativa. Y agrega que una buena imagen corporativa "facilitará la diferencia de una organización con otra creando valor para los públicos". Es en este sentido que hay que entender los resultados de una nueva edición, la número 20, del Ranking de las 100 mejores empresas en imagen de la Argentina, que realiza la consultora SEL y publica la Revista Apertura.

En esta nueva edición, Mercado Libre se quedó con el primer puesto del estudio en el que votan 350 líderes de opinión (250 empresarios, 40 consultores y 40 periodistas), entre los meses de noviembre y diciembre de 2021.

Este año, Meli reafirmó su liderazgo tomando mayor distancia de la segunda, Arcor, que hasta 2019 encabezó las preferencias de los votantes durante un largo tiempo. No es para menos: el contexto para la compañía creada por Marcos Galperín en 1999 es venturoso. Hace pocas semanas dieron a conocer su balance 2021, que muestra una ganancia neta de u$s 83,3 millones, luego de perder u$s 707 millones en el año 2020.

Los distintos ganadores

En el ranking general, los nombres del top 3 se mantuvieron respecto a 2021, con Toyota en un sólido tercer puesto por quinto año seguido. Globant, por su parte, también repitió el cuarto puesto de hace doce meses, reafirmando así su posición como una compañía clave para la economía argentina actual.

De hecho, hasta el puesto ocho, nada cambió en relación a lo ocurrido doce meses atrás. Luego, Banco Galicia escaló una posición -del 10 al nueve- y Coca-Cola apareció tres posiciones más arriba, en lo que fue la escalada más importantes de este ranking, al menos dentro de los puestos de vanguardia. Otra crecida importante fue para Molinos, que pasó de la posición 20 a la 14.

Arcor reafirmó su segundo puesto y se quedó con dos atributos, Ética y transparencia en los negocios y Trayectoria y permanencia en el país. En este último ítem se vió un crecimiento de Ford, que alcanzó la tercera posición. En Gestión sustentable fue Natura quien, una vez, más se quedó con el podio, seguida de Arcor y Toyota.

Entre las primeras 25, la que más se destacó, por lejos, es la fintech Ualá. Sucede que la firma creada por Pierpaolo Barbieri -que el año pasado alcanzó el estatus de unicornio tras cerrar una exitosa ronda de inversión en agosto del año pasado-, subió del puesto 86 al 15. Otros crecimientos destacables fueron el de Nestlé (desde el 35 al 25) y Mercedes Bez (desde 28 al 24).

Luego, hay varias compañías que ganaron posiciones este año, como Genneia, L'Oreal, Procter & Gamble y Andreani: en esta oportunidad aparecen en los puestos que van del 29 al 32, mientras que hace 12 meses atrás ocupaban las posiciones 70, 54, 64 y 53.

Para agasajar a aquellas empresas que aparecieron en los 10 primeros puestos, Apertura citó a sus líderes en el Salón Atalaya, en el piso 24 del Hotel Sheraton de Retiro -con protocolos y mucho sol-. De esta reunión de familia, así como de otras varias entrevistas realizadas por el equipo de Apertura, surgieron las piezas que podrán disfrutar en esta edición, la 339, que da cuenta de la realidad de estas empresas, las mejor valoradas del país, y su visión del presente complejo y un futuro incierto.