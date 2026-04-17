Circular por la calle puede generar alguna sorpresa a causa de la inteligencia artificial (IA), que ahora comienza a formar parte del entorno cotidiano. En este sentido, el gigante Mercado Libre presentó “Custom Ads”, una innovación que busca transformar las vías públicas tradicionales en experiencias personalizadas y en un nuevo canal de venta directa para las empresas. A través de IA, cada cartel analiza en tiempo real el entorno, el momento del día y las posibles necesidades de quien lo está viendo, para generar un mensaje único y relevante. De esta manera, el anuncio se adapta dinámicamente y elige un producto específico del catálogo de Mercado Libre “y genera un mensaje personalizado” con un código QR que permite concretar la venta en el momento. “Custom Ads introduce una nueva forma de pensar la vía pública: deja de ser un mensaje único para todos y se convierte en una experiencia personalizada, dinámica y accionable. No solo mostramos el producto correcto en el momento justo, sino que además cerramos el loop: cada impacto puede convertirse en una compra”, afirmó Valeria Bazzi, Directora Sr de Branding y Comunicación de mercado libre de Mercado Libre. La campaña Custom Ads, que fue ideada por la agencia creativa GUT Buenos Aires, introduce personalización en tiempo real, transformando cada valla no solo en una experiencia individual, sino también en un punto de venta activo. De hecho, la vía pública deja de ser un medio masivo con mensajes genéricos para convertirse en un canal personalizado, interactivo y orientado a resultados. En la práctica, esto se traduce en múltiples versiones de un mismo soporte que pueden, por ejemplo, mostrar productos distintos según el contexto, desde artículos para un día de lluvia hasta soluciones para momentos de espera o movilidad. “Esta lógica no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también potencia métricas clave como interacción, escaneo de QR y conversión, acercando la vía pública a estándares de performance propios del entorno digital”, señalaron desde Mercado Libre. “La idea fue simple: si las personas ignoran lo que no les resulta relevante, entonces hagamos que cada mensaje sí lo sea. Así transformamos un medio histórico en una experiencia que conecta con cada persona en el momento justo”, añadió Joaquón Campins CCO de GUT Buenos Aires.