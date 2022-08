Mastercard busca "emparejar la cancha" y auspicia la Copa América femenina: cuál es su estrategia

"Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe...". El eslogan tiene una fuerza comunicacional tan grande que se completa sola. Esa expresión es una prueba del valor que Mastercard le asigna a la comunicación. Un mensaje sencillo, pero contundente.

Patricia Merino, directora de Marketing y Comunicaciones de Mastercard para el Cono Sur, explica que "el concepto tiene un valor incalculable para la compañía en términos de marca. Está basado en una verdad humana fundamental: el hecho de que hay cosas en la vida que el dinero no puede comprar. Desde el principio, la campaña ha respetado y reflejado las prioridades que tienen las personas en la vida. Siempre ha tenido esa verdad humana incorporada".

La estrategia publicitaria de Mastercard se basa actualmente en la noción de priceless (sin precio), una idea que completa y refuerza su popular lema.

"Una de las razones por las que el concepto ha tenido tanto éxito es porque se traduce increíblemente bien en todo el mundo. No solamente mostramos aquello que no tiene precio, sino que además nos proponemos que las personas vivan experiencias que no tienen precio. La evolución de la marca en ese sentido consiste en desafiar a las personas a que hagan algo que no tienen precio, como aprender a tocar un instrumento o asistir al concierto de su artista favorito. Queremos conocer, después de dos años de pandemia, en qué hemos cambiado, qué es lo que no tiene precio para cada persona, bajo la frase ´qué es priceless para mí´", sostiene Merino.

Más allá de las tarjetas y las experiencias priceless, Mastercard encara el desarrollo de los servicios, productos y soluciones que ofrece a sus socios y clientes, no solo pensando en instituciones financieras y grandes organizaciones, sino también en PyMEs, fintechs, emprendedores y gobiernos. "Trabajamos con soluciones de ciberseguridad, inteligencia artificial, consultoría y pagos en tiempo real, sin importar el tamaño de las compañías o el sector al que pertenezcan", indica Merino.

Otro de los pilares en términos de comunicación está relacionado con la diversidad y la inclusión. "Para Mastercard, son temas clave que, como empresa, buscamos impulsar para ayudar a construir una sociedad mejor. En este momento lo estamos haciendo a través del sponsoreo de la Conmbeol Copa América Femenina 2022, evento que consideramos clave para lograr una mayor equidad de género. De esta manera, renovamos nuestro compromiso con el deporte y la pasión por el fútbol, al igual que también con la inclusión", establece la ejecutiva.

Los lazos de Mastercard con el fútbol son firmes y tienen vinculación directa con la identidad regional. "En América latina, la pasión por el fútbol nos acerca, nos identifica y nos moviliza más allá de nuestras diferencias. El patrocinio de la Conmebol Copa América Femenina 2022 forma parte de la misión de Mastercard de apoyar a las mujeres en distintos ámbitos y etapas de su vida. Hace muchos años que somos patrocinadores del fútbol masculino en Latinoamérica y con este patrocinio empezamos a emparejar la cancha. Era algo que nos debíamos", comenta Merino.

Todo esto, según cuenta, está "en el ADN de Mastercard, cuya filosofía es ´hacerlo bien, haciendo el bien´, donde el crecimiento económico es inclusivo. Es por eso que uno de nuestros grandes desafíos a nivel comunicacional es escuchar y empatizar para crear nuevas conexiones y así poder impulsar una cultura de pertenencia y aceptación".

