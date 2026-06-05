El Banco Central de Cuba confirmó que a partir del sábado 7 de junio las tarjetas Visa y MasterCard dejarán de funcionar en la isla.

La decisión fue tomada por un banco extranjero que cortó su vínculo con Fincimex -el brazo financiero del conglomerado militar Gaesa- para evitar sanciones secundarias impuestas por Estados Unidos e impulsadas por Donald Trump.

Por qué Cuba ya no podrá operar con Visa y MasterCard

El detonante directo fue la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026. Esa norma establece sanciones secundarias contra cualquier empresa -nacional o extranjera- que mantenga vínculos con entidades del sector energético, financiero o de defensa de Cuba.

El 7 de mayo, la Oficina de Control de Archivos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) fue un paso más allá y sancionó directamente a Gaesa, el mayor conglomerado estatal de la isla, que según Washington controla alrededor del 40% del producto bruto interno de Cuba.

La OFAC fijó el 5 de junio como fecha límite para que las compañías extranjeras deshicieran sus lazos con Gaesa o enfrentaran la posibilidad de quedar excluidas del sistema financiero internacional o ver sus activos congelados.

Fue en ese contexto que el banco extranjero —cuyo nombre no fue divulgado por el Banco Central de Cuba— decidió interrumpir su relación con Fincimex S.A., la filial financiera de Gaesa que procesaba las transacciones con tarjetas internacionales en la isla.

Tanto Visa como MasterCard respondieron a los medios de forma similar: sin un banco adquirente que opere en el mercado local y conecte a los comercios con sus redes, sus tarjetas simplemente no pueden utilizarse para realizar compras dentro del territorio cubano.

Será oficial este sábado: Cuba se queda sin Visa ni MasterCard y millones de pagos quedarán bloqueados por una decisión de Estados Unidos. Fuente: Shutterstock

El efecto inmediato: Cuba pierde su última ventana al comercio en divisas

La suspensión no es un inconveniente menor. Los pagos con tarjetas internacionales representaban para Cuba una fuente crítica de divisas, especialmente dentro del sector turístico, que ya venía en caída libre.

Entre enero y abril de 2026, la isla recibió apenas 328.608 visitantes extranjeros, un desplome del 55,8% en comparación con el mismo período del año anterior.

Ahora, a partir del sábado, los únicos medios de pago que seguirán operando en la isla son el efectivo, las tarjetas prepago nacionales y las tarjetas internacionales Mir —el sistema ruso— y UnionPay —el sistema chino—.

El bloqueo no llega de forma aislada. Desde enero, una restricción petrolera impuesta por Washington redujo entre el 80% y el 90% las importaciones energéticas de Cuba, según datos del propio gobierno estadounidense. La isla produce internamente apenas el 40% del petróleo que necesita, lo que paralizó el transporte, la generación eléctrica y amplios sectores de la actividad productiva.