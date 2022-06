Una prohibición los llevó a crear una de las tarjetas de crédito más usadas en todo el mundo

Mastercard es, junto a Visa, uno de los principales jugadores de la industria del procesamiento de pagos en el mundo. Sin emitir ninguna tarjeta, en 2021 facturó más de u$s 18.900 millones y registró una ganancia neta superior a los u$s 8700 millones. La idea detrás de la marca se gestó en los 60 y su disparador fue una regulación en los Estados Unidos que les impedía a los bancos expandirse a más ciudades.

La primera en emitir una tarjeta de crédito en los Estados Unidos fue Diner's Club en los 50 que se asoció con restaurantes y comercios en Nueva York. Al poco tiempo American Express la siguió con su propio plástico. Pero un punto fundamental fue el llamado "Fresno Drop", un proyecto de distribución masiva pensado por el Bank of America en aquella ciudad de California en 1958

Bank of America envió por correo cerca de 65.000 tarjetas BankAmericard (hoy Visa) no solicitadas para incentivar su utilización. Pero el resultado no fue positivo : los clientes no sabían bien cómo usarla ni cómo repagar sus préstamos. Sin embargo, la entidad mantuvo su emisión y hacia 1961 la tarjeta empezó a tener cierto éxito.

Nacimiento de Mastercard

No obstante, Bank of America decidió mantener en secreto la performance de su tarjeta de crédito para evitar que la competencia lanzara la suya. Para 1966 su buen desempeño ya resultaba evidente y ese mismo año nació la Interbank Card Association (ICA) una alianza de un grupo de bancos regionales con el objetivo de lanzar una tarjeta común, Master Charge .

Master Charge y Bank Americard luego se transformarían en Mastercard y Visa

Esta asociación se creó para sortear una prohibición que en ese entonces pesaba sobre los bancos en los Estados Unidos. En 15 estados estaba prohibida la expansión regional de las entidades, es decir solo podían funcionar como una unidad y operar únicamente en un sitio. Por lo tanto, ICA se gestó para que los bancos más pequeños pudieran incorporar una tarjeta de crédito y red de clientes a su portfolio.

Expansión y rebranding

United California Bank, Wells Fargo, Crocker National Bank, Bank of California y Marine Midland Bank of New York (hoy conocido como HSBC) fueron algunos de los miembros originales de la asociación. En 1969 bautizaron a su tarjeta como Master Charge y empezaron a expandirse fuera de los Estados Unidos con alianzas en México, Europa y Japón.

En los 70 incorporaron un sistema computarizado de autorización (antes se hacía todo por teléfono), sumaron la tira magnética a las tarjetas y plantaron bandera en África y Oceanía. Recién en 1979 pasó a llamarse Mastercard.

La expansión de productos se dio en 1985 con la adquisición de la red de cajeros electrónicos Cirrus. Seis años después lanzaron Maestro, una red POS para poder pagar con tarjeta de débito en los comercios asociados a la empresa. En 2002 la asociación se fusionó con Europay International y pasó a ser una empresa privada. Este era el paso previo a su salida a la Bolsa que se produjo en 2006.