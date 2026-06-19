Las PyMEs quieren adoptar IA, pero chocan con un límite básico: cómo integrarla para que genere valor
Aunque el 90% de las PyMEs considera útil la inteligencia artificial y ocho de cada diez utilizarían herramientas automatizadas para gestionar cobros y conciliaciones, más de la mitad todavía opera sin integraciones tecnológica.
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