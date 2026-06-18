Una de las principales marcas del vermut italiano encontró una nueva casa en la Argentina.

El grupo Peñaflor, que es el mayor distribuidor y productor de vinos de la Argentina, alcanzó un acuerdo estratégico con el grupo Caffo 1915, para la distribución de Cinzano en el país.

Cinzano tiene en Argentina más de 100 años de historia. En los últimos años, el consumo en el país representó casi un tercio o más de las ventas mundiales de la marca .

Caffo le compró Cinzano al grupo Cinzano hace un año.

La historia de Cinzano es muy peculiar: dos hermanos italianos buscaban la forma de endulzar vinos, y terminaron desarrollando un vermut.

Además varias marcas propias de vinos, Peñaflor tiene la distribución del grupo Diageo y de Antares.

“Para la Argentina, Cinzano es mucho más que una marca” explica Lucas Pérez Averastegui, Director General para el Cono Sur de Grupo Peñaflor en un comunicado. “Nuestro país representa su principal mercado a nivel mundial y es el vermut más elegido por los consumidores locales, con cuotas de mercado cercanas al 70%”.

Gruppo Caffo, con sede en Calabria, pretende aprovechar el alcance global de Cinzano para expandir su propio portafolio, que incluye espumantes, bitter, licores y grappas.

“Estuve en la Argentina (...) y después de varios encuentros comprendimos que el mejor socio para el futuro de Cinzano es Peñaflor, ya que cuenta con una estructura con grandes potencialidades distributivas y de marketing”, declaró Nuccio Caffo, Director General de Gruppo Caffo.

El portafolio del Grupo incluye marcas como Trapiche, Finca Las Moras, El Esteco, Navarro Correas y Frizzé , entre otras.

Además, por su asociación con Diageo, incorporó espirituosas que le permitieron ampliar su portfolio. En 2022, sumo la distribución de Antares.

El holding internacional Terold Invest, controlante de Grupo Peñaflor, anunció la adquisición de la empresa británica Off-Piste Wines -dueña de marcas como Most Wanted y The Wanderer- que, junto con la estadounidense WX Brands -dueña de la línea de vinos Bread & Butter Wines. En conjunto, las compañías controladas por Terold Invest comercializan más de 21 millones de cajas al año en más de 90 países de todos los continentes.

Gruppo Caffo 1915 es una empresa familiar italiana con más de un siglo de historia, líder en el sector de los amaros y de los licores de tradición italiana.