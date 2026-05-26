Daniel Colunga, director general de Uber Eats Latinoamérica, Stefan Möller, cofundador y CEO de Klar y Mariana Casar, vicepresidenta de Fintech, Digital Partners and Enablers para México en Mastercard.

El ecosistema de Uber se está diversificando hacia una estrategia multiproducto: viajes, comida, artículos de supermercado, tiendas de conveniencia y, ahora, servicios financieros. La plataforma, que está cumpliendo doce años en el mercado mexicano, está lanzando una tarjeta de crédito en alianza con el neobanco mexicano Klar y operada bajo la red de Mastercard. Es la primera vez que la tecnológica lanza un servicio financiero para consumo en el mundo.

Uber Card compite directamente con las tarjetas de crédito de otras plataformas de delivery, como Rappi Card –que nació en alianza con Banorte en 2021–, y DiDi Card –que en 2023 también se convirtió en la primera tarjeta de crédito lanzada por la empresa china.

Daniel Colunga, director general de Uber Eats Latinoamérica, resaltó en conferencia de prensa que el universo de clientes que persigue esta alianza es de 32 millones de usuarios, pues mientras que Uber cuenta con 25 millones de usuarios activos, Klar suma 7 millones de tarjetahabientes.

Rappi Card cuenta con poco más de un millón de cuentas en México, mientras que DiDi Card ya suma dos millones de tarjetas.

“Hay una oportunidad enorme de seguir penetrando, la intención es que este producto sea un producto que democratice, que también sea una oportunidad para llevar no solamente a los que ya son usuarios de nosotros, de ambas compañías, sino extenderlo todavía más”, señaló Colunga.

Stefan Möller, cofundador y CEO de Klar, destacó que es la segunda sofipo más relevante del país, detrás de Nu y que avanza el proceso para obtener la licencia bancaria tras la compra de Bineo en septiembre de 2025. También resaltó su crecimiento anual de casi tres dígitos.

El empresario mexicano presumió también que luego de haber levantado más de u$s 300 millones de dólares a lo largo de estos 6 años de inversionistas como General Atlantic, ya opera en rentabilidad.

Möller resaltó que en México hay 84 millones de personas sin acceso a crédito y que gran porcentaje de sus usuarios están accediendo a una tarjeta por primera vez. Sin embargo, no es el único foco de Klar, poco a poco está adquiriendo clientes que ya tienen experiencia con instituciones financieras. Hace un año lanzó su tarjeta platino y ya representa el 13% de su portafolio.

Uber Card tiene dos versiones: standard y platino, ambas permiten acumular cashback en viajes y pedidos, obtener recompensas en categorías como telecomunicaciones, suscripciones y supermercados, y acceder a meses sin intereses en más de 140 mil comercios, además de ofrecer soluciones como pago de servicios, líneas de crédito de hasta 250 mil pesos e inversiones con hasta 15% de rendimiento anual. La versión platino, además, da acceso a salas VIP en aeropuertos con LoungeKey.

Colunga aseguró que esta tarjeta de crédito para los usuarios en general complementa las soluciones que han estado desarrollando en los últimos años para sus socios repartidores y conductores, así como créditos para apoyar a la pequeña y mediana empresa. “Hemos tenido también mucho éxito ofreciéndole este financiamiento a restaurantes y pymes en México y bueno, ahora viene a cerrar la pinza este producto para el usuario final”, resaltó.