Qué argentino le gana a Messi el mundial del merchandising y los otros campeones del ranking

El legado de Diego Armando Maradona a nivel global es casi inabarcable. Pocos jugadores combinaron talento, competitividad, actitud ganadora, carisma y desfachatez a la hora de declarar. Además, el Pelusa se transformó en una usina de negocios con marcas y empresas buscándolo como figura. Y también puede colgarse la cucarda de ser el jugador de fútbol con el merchandising más caro del mundo superando a leyendas como Pelé y Eusebio y actuales estrellas como Cristiano Ronaldo y el mismísimo Lionel Messi.

Según el marketplace de entradas de eventos deportivos Ticketgum, el fallecido astro nacido en Villa Fiorito está en lo más alto del ranking con un precio medio por artículo de u$s 4506. Pero Maradona no es el único argentino que forma parte de la lista.

Maradona encabeza el ranking con un precio medio por artículo de marketing de u$s 4506.

El estudio fue elaborado tomando como referencia los tres principales sitios de venta de memorabilia deportiva. Se contemplaron tanto leyendas del fútbol como jugadores en actividad con un mínimo de 10 productos disponibles en las tiendas. En total se ponderaron 12.955 artículos autografiados, desde pelotas y camisetas hasta botines, tarjetas y réplicas de trofeos .

Messi ilumina el podio

El artículo más caro dentro del portafolio de El Pibe de Oro es un marco doble que contiene una camiseta de Maradona y una de Lionel Messi, ambas firmadas por sus respectivos dueños, y tiene un precio de u$s 12.663 . Se trata también del más costoso del jugador rosarino que se encuentra tercero en el ranking con un valor medio por artículo de u$s 2998.

En 2022 la camiseta que el Diez usó durante el partido de cuartos de final contra Inglaterra en México 86 se subastó por u$s 9,2 millones. Al año siguiente, en diciembre de 2023, la casa de subastas Sotheby's, en Nueva York, vendió seis camisetas que Messi transpiró a lo largo de Qatar 2022 por un total de u$s 7,8 millones.

Messi está en el podio y forma parte de los artículos más caros de Maradona (1°) y Mbappé (2°).

Más allá de quedar en el último escalón del podio, el brillo de la Pulga se refleja en los tres primeros puestos, ya que, a su vez, forma parte del objeto más caro de Kylian Mbappé, segundo con un valor medio por artículo de u$s 4348 . El producto en cuestión es un marco doble que contiene una camiseta de la selección argentina autografiada por Messi y una del combinado francés con la firma del goleador del París Saint-Germain.

Curiosidades: los otros argentinos, las leyendas y los DT

Además de los dos mejores jugadores de la historia, hay dos sorpresas argentinas en el ranking. Dentro de los primeros diez aparece el exjugador de Argentinos Juniors y actual 10 del Liverpool, Alexis Mac Allister, que se quedó con la 9° posición con un precio medio por artículo de u$s 1355.

En tanto, en el puesto 11° se ubicó el defensor del Manchester United, Lisandro Martínez, con un valor medio de u$s 1239.

Mac Allister, el 10 de Liverpool, es el tercer argentino más caro con un precio medio de u$s 1355.

El resto del top 10 lo integran David Beckham (u$s 2099), Pelé (u$s 1970), Cristiano Ronaldo (u$s 1711), Vinicius Jr. (u$s 1533), Zinedine Zidane (u$s 1496) y Eusebio (u$s 1340) .

Entre los 50 "más caros" aparecen 19 históricos exfutbolistas y muchas estrellas brasileñas, como Ronaldinho (15°), Ronaldo (19°), Kaká (29°) y Jairzinho (36°).

A su vez, algunos directores técnicos se colaron en la lista. El más valorado de este grupo es Alex Ferguson, leyenda histórica del Manchester United, en el puesto 24° con un precio medio por artículo de u$s 814 y 40° se encuentra Pep Guardiola, actual DT de Manchester City, con un precio de u$s 607. El catalán Xavi, al frente del FC Barcelona, se ganó el 12° lugar con u$s 1194.