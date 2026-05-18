Kylian Mbappé llegó al Real Madrid en julio de 2024 como el fichaje más caro de la historia sin coste de traspaso. El club blanco no pagó ni un euro al PSG por su pase, pero sí firmó un contrato que lo convierte en el jugador mejor remunerado del fútbol europeo. Debido al polémico momento del francés en la casa blanca, un aficionado madridista ya ha creado una web con cuenta atrás hasta el 30 de junio de 2029, la fecha en que expira su vínculo: mbappe2029.com. La iniciativa se ha vuelto viral en redes sociales y refleja la impaciencia de un sector de la afición con el rendimiento del francés en los grandes partidos, pese a que lleva 41 goles en la temporada actual. El principal problema es que ya le ha costado al club español 134 millones de euros y contando. El salario base de Mbappé en el Real Madrid es de 31,25 millones de euros brutos anuales, según datos de Capology y RMC Sports, lo que equivale a unos 14 millones de euros netos gracias a las condiciones fiscales de España, significativamente más favorables que las de Francia. Desglosado, eso supone: A esa cifra se suma una prima de fichaje de 150 millones de euros distribuida en tramos de 30 millones anuales durante los cinco años del contrato. El contrato de Mbappé con el Real Madrid se firmó el 1 de julio de 2024 y tiene una duración de cinco años, con vencimiento el 30 de junio de 2029. A día de hoy, le quedan aproximadamente 3 años y 1 mes de vínculo con el club blanco. La cláusula de rescisión está fijada en 1.000 millones de euros, una cifra disuasoria que en la práctica blinda al jugador frente a cualquier oferta externa. Según los términos acordados, Mbappé conserva el 100% de los ingresos por derechos de imagen de contratos firmados antes de su llegada al Real Madrid y el 80% de los firmados con posterioridad. El valor total del contrato, incluyendo salario base y prima de fichaje, supera los 306 millones de euros brutos en cinco años, según Capology. El sitio mbappe2029.com muestra en tiempo real cuánto ha costado Mbappé al Real Madrid desde su llegada, con un contador que avanza por segundos basándose en su salario y primas. Según el contador, el club ya ha desembolsado más de 134 millones de euros en el jugador. Su creador escribió en X un mensaje que resume el sentimiento de parte de la afición: “Ya es suficiente. Kylian Mbappé es el enemigo del pueblo. Contad los días para la salvación”. Esta publicación y el apoyo que obtuvo en redes sociales es el síntoma de una relación entre el jugador y la hinchada que todavía no ha terminado de cuajar y parece difícil de reparar.