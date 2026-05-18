El cierre temporal de una de las pistas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza por obras de mantenimiento ya comenzó a impactar en la programación aérea de la próxima temporada alta. Nuevas compañías confirmaron cancelaciones y cambios en sus vuelos internacionales entre finales de octubre y mediados de noviembre. Las últimas en anunciar modificaciones fueron American Airlines y LATAM Airlines, que comunicaron suspensiones puntuales debido a las limitaciones que impondrán los trabajos previstos en la terminal aérea. Las obras forman parte de un plan de inversión de más de u$s 100 millones, orientado a reforzar la infraestructura operativa, elevar los estándares de seguridad y mejorar la experiencia de pasajeros. American Airlines informó que suspenderá temporalmente sus operaciones en Ezeiza entre el 24 de octubre y el 11 de noviembre de 2026. La compañía explicó que la decisión responde a una “cuidadosa evaluación” de los trabajos programados sobre la pista y señalaron que ya comenzaron a reubicar pasajeros en alternativas disponibles. “Nunca es nuestra intención afectar sus planes de viaje y les pedimos disculpas por los inconvenientes”, sostuvo la empresa en una comunicación oficial. En el caso de LATAM, la medida será más acotada. La compañía suspenderá únicamente la ruta Buenos Aires-Miami entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, ya que la restricción afecta a aeronaves de fuselaje ancho, utilizadas para ese trayecto. La empresa aclaró que el resto de sus operaciones desde y hacia Ezeiza continuará con normalidad, dado que los vuelos realizados con aeronaves de menor tamaño -A319, A320 y A321- no se encuentran alcanzados por las limitaciones operativas previstas durante las obras. Para los pasajeros alcanzados por las cancelaciones, LATAM habilitó opciones de flexibilidad que incluyen reprogramaciones mediante conexiones en Santiago, São Paulo o Lima, cambios de fecha sujetos a disponibilidad o la devolución total del valor del pasaje sin cargos adicionales. A la lista también se suma British Airways, que anunció que no operará la ruta entre Buenos Aires y Río de Janeiro, por lo que los vuelos provenientes de Londres finalizarán en Brasil. Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos, destacó en la Amcham Summit que Ezeiza es el único aeropuerto de la región con conexiones a los cinco continentes y busca consolidarse como hub aerocomercial. Actualmente operan allí 31 aerolíneas, con 55 rutas internacionales y 35 de cabotaje. En 2025, el aeropuerto movilizó 12 millones de pasajeros (+5,1% interanual). Diciembre fue el mes récord, con 1,24 millones de usuarios.