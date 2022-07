¿La diversidad es buena para los negocios? La pregunta del millón que responden las empresas líderes de la Argentina

Que en una oficina convivan hombres y mujeres de distinto origen étnico, religioso, cultural y orientación sexual hace que el ambiente laboral se vuelva más rico. Sin embargo, muchas veces las compañías se cuestionan por qué deberían interesarse por promover la diversidad, si el objetivo que persiguen no es, ni más ni menos, que ser rentables y generar ganancias. Un informe elaborado por McKinsey vino a dar respuesta a esa pregunta: "Las empresas con los equipos ejecutivos más diversos tienen un 33% más de probabilidades de superar a sus pares en cuanto a rentabilidad". A continuación, la mirada de las y los líderes de empresas locales.

Florencia Nieves, gerenta de RRHH de Lenovo

Lenovo es una compañía global, por lo que la diversidad cultural es parte central y necesaria de nuestros equipos de trabajo. Esto nos permite que comprendamos y abordemos mejor las necesidades de nuestros clientes. Esta diversidad debe verse reflejada en los productos y servicios que ofrecemos, así como también en los valores que fomentamos y en nuestras prácticas internas. Seguimos un camino de inclusión y creamos una cultura a la cual todos podemos pertenecer. Fomentamos y capacitamos para lograr sistemas diversos, inclusivos y responsables . No podemos dejar de mencionar la modalidad híbrida de trabajo que llegó para quedarse. Somos partidarios de ella, con la convicción de que nuestros talentos son nuestro activo más valioso.

Marcela Cominelli, gerenta de Legales, Asuntos públicos y Sustentabilidad de Grupo Newsan

En Newsan, estamos convencidos de que la innovación y la creatividad vienen de la mano de la diversidad de miradas.

Nuestro liderazgo, nuestra estrategia y nuestras políticas están enmarcadas en la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el desarrollo de acciones destinadas a la promoción de la equidad y el fortalecimiento de un modelo organizacional que maximiza todos los efectos positivos de la diversidad.

Las empresas que vean esta oportunidad de adoptar la diversidad como un factor competitivo que fortalece la cultura organizacional y aporta a la propuesta de valor, podrán identificar en ella un verdadero negocio.

Mariana Fernández, directora de Finanzas de Danone South Cone

Está comprobado que trabajar en ambientes diversos trae buenos resultados al negocio. La pluralidad de miradas y experiencias nutre a los equipos y permite abordar el día a día desde diferentes perspectivas. En Danone, celebramos trabajar en un entorno comprometido en reconocer y valorar la singularidad de cada individuo como aporte al equipo desde una política de inclusión y diversidad que nos guía como compañía. Asegurar la equidad e igualdad puertas adentro es parte de nuestra gestión diaria, así como brindar herramientas que promuevan el crecimiento de las personas para permitir el acceso a las mismas oportunidades buscando el beneficio colectivo.

Patricia Bindi, directora de la Banca de Empresas en HSBC

En los últimos años la labor por la equidad de género tomó un mayor protagonismo en el sistema financiero y hoy hay una gran evidencia del valor de la diversidad y la inclusión socioeconómica de la mujer como parte importante del desarrollo sostenible. Para el negocio es clave, porque una mayor participación de mujeres en puestos de decisión permite reflejar mejor la comunidad.

La brecha de género todavía se profundiza en posiciones de senior management pero alcanzamos muchos logros. En HSBC, fuimos pioneros con "Mujeres al Mundo" y nos da mucho orgullo que este programa sirva de impulso y contribuya a erradicar los estereotipos de género resignificando el rol de la mujer en la economía productiva.

Nadia Giardina, presidenta de Provincia Fideicomisos

Nuestra compañía cuenta con un código de comportamiento que vela por el respeto de la diversidad, que acepta y reconoce las diferencias, protege los derechos humanos y garantiza la inclusión. Y sabemos que un ambiente cultural amplio es lo que contribuye a que mejore la calidad de vida tanto del personal como de la población en general.

Puesto en práctica, el trabajo de inclusión e interacción que promovemos nos permitió lanzar, en conjunto con el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, el fideicomiso "Desendeudadas", una herramienta para que mujeres en situación de vulnerabilidad puedan cancelar las deudas que mantienen con entidades proveedoras de crédito y recuperen su condición crediticia.

Florencia Davel, vicepresidenta Región Latinoamérica de BMS

La diversidad no solo contribuye al éxito del negocio, hoy es una condición necesaria para alcanzar los resultados. Contar con una pluralidad de voces y con diferentes perspectivas transforma los resultados de cualquier compañía. En Bristol Myers Squibb instrumentamos estrategias focalizadas en la equidad de género, la conexión intergeneracional, la inclusión de la comunidad latina en el mundo, y la constante construcción de un lugar de trabajo donde todos podamos traer nuestro auténtico ser. Nuestras políticas de equidad buscan crear e impulsar ambientes de trabajo donde primen estos valores que harán posible que crezcamos de manera sostenible. Estos cambios impactan en nuestra organización.

María Carmen Tettamanti, directora general de Camuzzi Gas

La diversidad de identidades, trayectorias, experiencias y formas de pensar dentro de una organización, favorece la innovación, la creatividad y la ampliación de perspectivas; activos de los que ninguna empresa con vocación de liderazgo puede prescindir.

Para potenciar esa diversidad es necesario promover un clima de respeto que facilite el diálogo y la colaboración entre equipos diversos. Esto se puede lograr si se trabaja en la implementación de políticas y procesos claros orientados a generar una cultura laboral inclusiva, que permita que cada persona pueda expresarse genuinamente en un ámbito que no solo la respete, sino que además la valore y tenga en cuenta.

Melina Masnatta, Learning and DE&I Director de Globant

Ya no hay dudas: la diversidad y la inclusión guardan una fuerte correlación con la rentabilidad y la creación de valor. Incluso las investigaciones de mercado confirman esta realidad. Toda organización necesita atraer, desarrollar y retener talento que refleje y contemple la diversidad de las comunidades en las que se desarrollan porque es la única manera de crear soluciones que no dejen a nadie fuera de juego. Construir culturas laborales diversas e inclusivas genera mayor engagement del talento porque se siente escuchado y tenido en cuenta; sustentabilidad para el negocio que podrá adaptarse a los cambios del entorno; innovación continua e impacto de alta escala. En definitiva, una cultura diversa es la mejor inversión para diseñar el futuro.

Mariana Ibero, directora de Capital Humano de Farmacity

En Farmacity, nuestra estrategia de Equidad se desarrolla sobre la base de cuatro pilares: género, vulnerabilidad, discapacidad y LGBTQ+.

Esta mirada nos impulsa a generar políticas que fomenten la equidad y la no discriminación en nuestros espacios de trabajo. Promovemos la mirada del talento integral, aquel que aporta valor no solo desde su formación académica, sino que vive en la colaboración y trabajo por un propósito común.

Un ambiente cultural diverso es clave para las organizaciones porque genera compromiso y permanencia de los colaboradores , mayor cercanía al cliente, promueve la innovación, fortalece la cultura organizacional y genera nuevas formas y perspectivas de encarar negocios.

Fabiola Zandalazini, directora regional de Finanzas de Toyota

Toyota se construyó sobre la base de dos pilares fundamentales: el respeto por las personas y la mejora continua. Nuestra visión es reconocer y valorar las perspectivas de todos los que forman parte de la compañía.

Cada uno de los que hacemos Toyota Argentina sabemos que nuestra fortaleza está en reconocer, respetar, valorar y considerar cada idea, perspectiva y contribución. Esto es lo que nos ayuda a descubrir enfoques innovadores y nuevas formas de pensar y hacer las cosas.

Al mismo tiempo, los valores que dan forma a la compañía son los mismos que día a día transmitimos a cada uno de nuestros clientes, proveedores y las comunidades en las que trabajamos .

Elisa Ball, directora de Recursos humanos de Fortinet para América latina

La diversidad de género sigue siendo un desafío en el área de ciberseguridad, donde el porcentaje de fuerza laboral compuesta por mujeres es muy bajo. Por eso buscamos modelar una cultura de diversidad.

Las mujeres aportan mayores niveles de educación, lo que conduce a una mejora en las habilidades profesionales en el futuro. Por otra parte, según una investigación de Fortinet, tener habilidades sociales también es un diferenciador importante para los líderes de la industria, y las mujeres desarrollan más habilidades interpersonales que los hombres.

Hoy contamos con más de 180 mujeres expertas que ocupan puestos de liderazgo y seguimos trabajando para aumentar ese número, a través de políticas inclusivas.

Laura Barnator, CEO de Unilever en la Argentina, Uruguay y Paraguay

Para una compañía de consumo masivo como Unilever, con más de 30 marcas en el mercado, es clave poder contar internamente con un equipo tan diverso como nuestros consumidores. Esa amplitud de miradas contribuye sin dudas al desarrollo del negocio. Y cuando hablamos de diversidad, hacemos referencia a que lo más importante es tener el mejor talento para cada posición sin importar su religión, etnia, orientación sexual, discapacidad o género.

Además esta diversidad, acompañada por una cultura organizacional dinámica e inclusiva, incentiva la innovación: por lo general las ideas nuevas surgen a partir de buenas preguntas y solo en equipos donde las personas sienten la libertad de aportar distintos puntos de vista puede darse ese salto cualitativo.

Iliana Reza González, vicepresidenta de Operaciones de Coca-Cola para Cono Sur

En Coca-Cola, buscamos potenciar las características particulares de cada una de las personas que forman parte de la compañía, algo que solo es posible en el marco de una cultura de diversidad, equidad e inclusión. Somos intencionales para impactar positivamente a nuestros equipos así como a nuestras comunidades. Así, creamos valor, un espacio para crecer, aprender, y generar un impacto positivo.

Nos aseguramos de tener una representación diversa y equitativa en nuestra fuerza laboral. Se busca, además, la generación de espacios propicios para incorporar miradas singulares que fomenten la creatividad, la innovación y la conexión con las personas y nuestro entorno. Cuantas más perspectivas tengamos, mejores decisiones tomaremos.

Gabriela del Ristoro, jefa de Comunicaciones y Sustentabilidad de Grupo Insud

Tener un ambiente cultural diverso ayuda a las organizaciones a generar miradas más integrales y abordajes innovadores. La gestión de la diversidad implica una transformación de la cultura de la organización, que suele evolucionar hacia modelos más inclusivos y menos sesgados. Sin lugar a dudas, para quienes forman parte de la organización y, a su vez, para el posicionamiento de la marca empleadora, tiene un impacto muy favorable.

Por otra parte, nos encontramos en un entorno de negocios globalizado en el que la diversidad cultural es una de las claves para ser exitoso. La pluralidad en los equipos potencia el dinamismo de las compañías a la hora de desarrollar nuevos mercados e identificar oportunidades que expandan el negocio.

Lucila Maldonado, directora de Comunicación y Relaciones institucionales de Edenor

Estamos convencidos que las organizaciones necesitan atraer, desarrollar y retener una fuerza laboral que refleje la diversidad de las comunidades en las que trabajan.

Contar con diversidad dentro de los equipos nos permite involucrar mejor a los empleados, comprender y atender a los clientes, además de generar ideas creativas y fortalecer la marca de la compañía. Formar parte de una fuerza laboral y un lugar de trabajo diversos e inclusivos son activos estratégicos para Edenor.

Andrea Serejski, socia y directora de SMS

Crear espacios inclusivos es un reto para todas las empresas. Al pensar en diversidad es fundamental tener la perspectiva de la interseccionalidad y reconocer las distintas identidades que generan desigualdades.

¿Y por qué hacerlo? Para contribuir a una sociedad más igualitaria. Pero, además, diversidad e inclusión (D&I) son buenas para el negocio. Según el BID, "las empresas que toman la equidad como parte de su estrategia de negocio tienen más oportunidades de alcanzar mejores resultados en términos de innovación, productividad y crecimiento".

Cuanto mayor es el compromiso con la diversidad, mayor es el interés de los empleados en permanecer en esas organizaciones.

Maria A. Alegre, codirectora de programas Level Up y Next Board de Ucema

Un grupo diverso permite mirar cualquier problema desde distintos ángulos. Casi por definición, personas diferentes miran las cosas con distintos ojos.

Colaborar en la diversidad hace mucho más difícil funcionar desde prejuicios, sostener sesgos, anclarse en alguna clase de statu quo no cuestionado. Mis puntos ciegos, mis verdades arbitrarias, no son tal cosa para quien mira desde otra perspectiva.

La diversidad puede ser entonces algo incómoda, porque no se lleva bien con los absolutos, ni con las contradicciones y prejuicios. Pero también por todo eso nos saca de la zona de confort, nos obliga a aprender y desaprender, a pensar fuera de la caja. Estimula la creatividad y la innovación. Todo esto es clave para la salud de cualquier negocio.

Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes

En Cervecería y Maltería Quilmes, las personas siempre están en el centro y queremos nutrirnos de lo que cada uno trae, de su visión del mundo. Hace ya varios años venimos trabajando en nuestro programa "Autenticidad" para que cada persona sea respetada, valorada y aceptada para poder alcanzar su mejor versión. Entendemos la autenticidad como un concepto que va más allá del género, porque nos habla de la verdad de las personas, del grado de correspondencia entre lo que piensan, hacen, quieren y necesitan, y nos habla de la libertad de poder expresarlo. Cuando se da esta coherencia, el bienestar personal es mucho más potente y se traduce en un desarrollo profesional de las personas, y así también en un crecimiento para nuestro negocio.

Silvia Tenazinha, gerenta principal de Banca comercial en Santander Argentina

En Santander, celebramos la diversidad porque genera entornos de trabajo donde cada persona tiene las mismas oportunidades y supera los sesgos adquiridos. Entendemos que el bienestar de nuestros equipos impacta en nuestro negocio. También la inclusión y el empoderamiento financiero que brindamos a las comunidades.

En cuanto a las mujeres, siempre digo que hay que ayudar a romper el techo de cristal, pero también salir del suelo pegajoso. El techo de cristal es social, pero el suelo pegajoso depende de cada una. Es el: "No voy a poder, esto no es para mí, no estoy capacitada". Culturalmente fue así durante mucho tiempo. En Santander pensamos en productos que ayuden a las mujeres a decir: "Yo puedo".

María Florencia Pereira, responsable de Diversidad e inclusión en Banco Galicia

La diversidad es un pilar fundamental en nuestra cultura organizacional. Buscamos que cada acción implementada permita a todas las personas desarrollar su máximo potencial sin importar su edad, género, religión, orientación sexual, trayectoria y perfil. Sabemos que la diversidad genera mayor innovación, mejora el clima laboral, atrae y fideliza talentos a la vez que fortalece el negocio.

A partir de un trabajo de diagnóstico interno basado en la priorización de necesidades de nuestros equipos y la voz de nuestro equipo, delimitamos nuestra estrategia en cuatro ejes de gestión que impactan en todas las iniciativas que desarrollamos con nuestros grupos de interés. Estos ejes son género, discapacidad, primer empleo y diversidad sexual.