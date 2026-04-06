La argentina Cecilia Rikap ha empezado a ser un nombre habitual en los debates tecnológicos que circulan por los medios generalistas. Es economista, investiga en el University College de Londres y es investigadora del CONICET argentino. En los últimos meses su agenda la llevó al Congreso de los Diputados en Madrid, al Ayuntamiento de Barcelona y a la Comisión Europea. El motivo es su último libro, Teoría de la dependencia digital. Soberanía y desarrollo en el capitalismo del siglo XXI, publicado por Caja Negra Editora y disponible en librerías españolas. El libro parte de una pregunta que parece técnica, pero tiene consecuencias económicas concretas: quién controla la infraestructura digital sobre la que funcionan gobiernos, empresas y universidades. Amazon, Microsoft y Google concentran más del 65% de la infraestructura cloud global. Irlanda, por ejemplo, destina más del 20% de su consumo eléctrico nacional a centros de datos de empresas tecnológicas extranjeras. Rikap define la soberanía digital en tres dimensiones: qué tecnologías produce un país, quién tiene acceso a sus datos y dónde está físicamente la infraestructura que los procesa. “No es que los gobiernos no puedan operar sin las Big Tech. Es que ya no saben hacerlo sin ellas”, sostiene. La distinción no es menor: no habla de incapacidad estructural sino de dependencia adquirida. El debate tiene actualidad directa en España, Francia y Alemania, y el resto de los países de la UE, dado que dependen de la misma infraestructura cloud que países en desarrollo. “Si dividimos el mundo en centro y periferia, los que dictan la acumulación global hoy son los Estados Unidos y China. Europa tiene que aceptar eso”, señala. Y sobre por qué insiste en incluir a Europa en ese diagnóstico: “Insisto con lo de Europa como periferia para tratar de darle una cachetada a los que gobiernan”. Cuando el presidente Macron habla de soberanía digital europea está reconociendo exactamente esa vulnerabilidad. Uno de los argumentos más incómodos del libro es que la dependencia digital no es un problema de un signo político determinado. Rikap habla de América latina, pero el sayo también le cabe a los países europeos. “El libro empieza con una crítica a los proyectos de las extremas derechas en relación a las tecnologías digitales, pero lo que fue creciendo fue darme cuenta de que los progresismos en la región estaban cometiendo los mismos errores”, explica Rikap. Gobiernos de distinto signo en la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay aparecen en el libro como casos donde la política tecnológica, independientemente de la retórica, termina siendo funcional a los monopolios intelectuales que describe. La paradoja que señala es que iniciativas presentadas como alternativas tampoco escapan fácilmente a esa lógica. Latam-GPT, el primer modelo de lenguaje latinoamericano lanzado en febrero por Chile y Brasil con participación de sesenta instituciones de quince países, se desarrolló sobre infraestructura de Amazon Web Services, con representantes de esa empresa presentes en el acto de lanzamiento junto al presidente Boric. Y, en el libro, da el ejemplo también de la IA francesa Mistral, que está basada también en infraestructura de la compañía creada por Jeff Bezos. Sobre si existe algún modelo a seguir, algún Estado que haya logrado construir soberanía digital real, Rikap no ofrece recetas y se impacienta ante la pregunta. “No hay ninguno”, dice. Y cuando se le insiste en buscar ejemplos concretos de los que aprender, la respuesta es casi un reproche: “¿Por qué tenemos esa necesidad todo el tiempo de ver quién ya pensó distinto y ver si le salió bien o no?”. Rikap tiene prevista la publicación en castellano de un segundo libro que complementa este. The Rulers: Corporate Power in the Age of AI and the Cloud saldrá en inglés el 4 de agosto de 2026 con Verso Books y está basado en más de cien entrevistas realizadas dentro de las principales empresas tecnológicas del mundo. Mientras Teoría de la dependencia digital mira desde los países hacia las corporaciones, The Rulers hace el recorrido inverso. Sus presentaciones en España incluyeron una jornada el 9 de febrero en el Congreso de los Diputados, organizada por Más Madrid, sobre fiscalidad e inteligencia artificial, y una conversación el 19 de marzo en el Canòdrom de Barcelona con el investigador de la UOC Efraín Foglia, en el marco del Pacto por los Derechos Digitales impulsado por el Ayuntamiento. Teoría de la dependencia digital está disponible en librerías españolas a través de Caja Negra Editora.