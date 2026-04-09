Huawei Digital Power presentó una renovada línea de soluciones energéticas en Argentina, con la promesa de mejorar la eficiencia, estabilidad y sostenibilidad del sistema eléctrico. La propuesta se enmarca en la visión de la compañía de integrar tecnologías digitales y electrónica de potencia para desarrollar energía limpia y avanzar en la digitalización de la energía. En este contexto, Ignacio Dapena, director de Huawei Digital Power en Argentina, Uruguay y Paraguay, destacó la evolución del portafolio de la compañía, que abarca desde soluciones residenciales hasta proyectos de gran escala, con foco en energías renovables, almacenamiento y digitalización. Uno de los principales anuncios fue la presentación del Huawei SUN2000-506KTL-H1, un inversor de última generación con mayor potencia y menor tiempo de respuesta, diseñado para optimizar costos de proyectos y aportar estabilidad a redes con alta penetración de energías renovables. El equipo incorpora un chip de última generación, alcanza una eficiencia del 99% y opera en un amplio rango de temperaturas (de -25 °C a 60 °C), lo que garantiza su desempeño en diversos entornos. Además, ofrece una densidad de potencia hasta un 40% superior y permite operar con un mayor número de módulos fotovoltaicos en simultáneo. “Este nuevo equipo no solo permite reducir los costos de inversión, sino que además incorpora capacidades de formación de red, fundamentales para contextos como el argentino”, detalló Dapena. En un escenario global donde los costos de materias primas y componentes electrónicos han aumentado, impactando en los CAPEX de los proyectos, Huawei apuesta por soluciones tecnológicas que compensen estas variaciones a través de mayor eficiencia y rendimiento. La compañía también presentó su nueva generación de soluciones de almacenamiento energético, con mejoras en capacidad y eficiencia que permiten optimizar el rendimiento del sistema. Entre las innovaciones destacadas por Huawei, se encuentran: “Estas soluciones permiten desplazar energía en momentos de alta demanda, aportar estabilidad a la red y facilitar la recuperación del sistema ante cortes (black start)”, señalaron desde Huawei. La compañía también destacó su diferencial al integrar electrónica de potencia propia con soluciones de almacenamiento, lo que le permite adaptarse a distintos modelos de negocio y necesidades del mercado. Uno de los ejes estratégicos de la compañía es la integración de generación fotovoltaica con almacenamiento, habilitando que la energía solar se consolide como fuente principal tanto en hogares como en industrias. En este marco, Huawei también impulsa el desarrollo de infraestructura de carga inteligente para vehículos eléctricos, con soluciones que apuntan a construir redes de carga sostenibles, eficientes y escalables. El nuevo portafolio ofrece soluciones para todos los segmentos y apunta a cubrir múltiples necesidades: Actualmente, Huawei cuenta con una presencia a nivel nacional, participando en proyectos de generación, almacenamiento y eficiencia energética en múltiples sectores. La compañía mantiene una cobertura federal con iniciativas que incluyen parques solares, soluciones híbridas para minería, proyectos industriales y desarrollos en zonas remotas como la Antártida.