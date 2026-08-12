El Poder Ejecutivo anunció la creación de un data center de inteligencia artificial en el departamento de Canelones con una inversión de 70 millones de dólares.

Al término del Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, informó que el centro de datos de Antel especializado en inteligencia artificial estará ubicado en la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones, en una zona próxima a la intersección de las rutas 5 y 48, localización elegida por sus condiciones de conectividad y acceso a infraestructura estratégica.

El secretario de Presidencia explicó que la zona elegida tiene buena conectividad, así como acceso al cable submarino y a las redes de energía eléctrica, que permitirán darle sustentabilidad al proyecto.

Está previsto que las obras comiencen en el primer trimestre de 2027 y finalicen en 2028 o 2029. El data center generará 250 trabajos en forma directa, más los trabajos indirectos que puedan crearse.

“Con esto, el compromiso del Uruguay en una agenda digital, en trabajar para darle los mejores servicios a los uruguayos y, por sobre todas las cosas, poner a nuestra empresa pública Antel al frente del cambio tecnológico con la inteligencia artificial. (Eso) nos va a permitir, por supuesto, seguir desarrollando otras modalidades de negocio para nuestra empresa y oportunidades para el desarrollo digital del país”, valoró Sánchez.

El jerarca destacó que la iniciativa integra la estrategia nacional para consolidar una agenda digital orientada a la innovación, la transformación tecnológica y la mejora de los servicios para la ciudadanía.

En ese sentido, subrayó el valor del organismo de telecomunicaciones en el progreso de nuevas capacidades vinculadas a la inteligencia artificial.

“Poner a nuestra empresa pública Antel al frente del cambio tecnológico con la inteligencia artificial nos va a permitir seguir desarrollando nuevas modalidades de negocio y oportunidades para el desarrollo digital del país”, afirmó.