El mercado laboral tecnológico argentino atraviesa una etapa de mayor selectividad. Aunque las búsquedas de perfiles IT cayeron 20% interanual, la demanda no se distribuye de manera uniforme: las empresas siguen compitiendo por especialistas en inteligencia artificial, datos, cloud, ciberseguridad y ecosistemas SAP. Al mismo tiempo, la incorporación de herramientas de IA está modificando las capacidades que se esperan de los profesionales.

Durante años, una de las puertas de entrada al sector IT fue aprender a programar y especializarse en una determinada herramienta. Ese escenario cambia. En un mercado con menor volumen de búsquedas, las compañías son más exigentes y buscan perfiles que, además de contar con conocimientos técnicos, puedan resolver problemas e interpretar información.

“El problema ya no es únicamente encontrar talento tecnológico, sino profesionales capaces de generar impacto en un entorno cada vez más exigente. Las compañías son más selectivas y priorizan habilidades que hace apenas unos años ni siquiera aparecían en una descripción de puesto”, señaló Delfina Fernández, líder de la División Technology de Adecco Argentina.

Las empresas buscan talento especializado en tecnologías clave.

El trabajo con IA

La expansión de la inteligencia artificial es uno de los principales factores detrás de esta transformación. Según un relevamiento de Adecco Argentina, siete de cada diez trabajadores aseguran que la IA ya modificó su manera de trabajar.

El cambio no se limita a la aparición de nuevos puestos especializados. También alcanza a profesionales que trabajan en áreas tradicionales de tecnología y que ahora deben incorporar estas herramientas a sus tareas cotidianas.

Por eso, algunas capacidades que antes podían quedar en segundo plano ganan importancia. El pensamiento analítico, la resolución de problemas, la comprensión de datos y la capacidad de aprender de manera continua aparecen entre las habilidades más valoradas.

En este contexto, saber utilizar IA empieza a dejar de ser un diferencial exclusivo de los especialistas y se convierte progresivamente en una competencia esperada en distintos perfiles. La tecnología no elimina la necesidad de conocimientos técnicos, pero modifica la manera en que esos conocimientos se aplican.

También cambia la forma en que las empresas evalúan a los candidatos. La contratación tiende a poner el foco en habilidades concretas y en la capacidad de obtener resultados, por encima de una mirada centrada exclusivamente en títulos.

El manejo de inteligencia artificial es ya una expectativa para muchos roles actuales. Shutterstock

Los perfiles estratégicos y sus sueldos

La menor cantidad de búsquedas no implica que todas las posiciones hayan perdido atractivo. Por el contrario, la demanda continúa concentrada en perfiles considerados estratégicos para las empresas.

Entre los especialistas más buscados están los vinculados con IA, datos, cloud, infraestructura, ciberseguridad y SAP. Son áreas en las que la combinación de conocimiento técnico y experiencia mantiene una fuerte demanda.

Esa situación se refleja en los salarios. Los especialistas en inteligencia artificial pueden alcanzar remuneraciones de hasta $ 8.500.000 mensuales en grandes compañías. En perfiles SAP, los ingresos pueden llegar a $ 12.000.000, mientras que los analistas de datos pueden superar los $ 5.300.000.

Los valores corresponden a los segmentos de mayor remuneración relevados y no representan el salario general del sector tecnológico. El dato permite, de todos modos, observar dónde se concentra actualmente la competencia por talento especializado.

“Se dejó atrás la lógica de contratar a cualquier costo. Las empresas hoy priorizan especialización, productividad y capacidad de generar impacto. Esto explica por qué ciertos perfiles siguen siendo extremadamente demandados”, explicó Fernández.