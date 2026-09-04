San Juan busca debutar en Wall Street: por qué el mercado ve atractivo en su bono y qué tasa tendría
La provincia prepara su debut en el mercado internacional con una emisión a nueve años. Llega con una posición fiscal que la diferencia de otros distritos argentinos y con el desarrollo minero como una de sus principales cartas hacia adelante.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 4 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.