Cuál es el desafío más grande que tendrán los CEOs en los próximos dos años

La sustentabilidad ya es una parte fundamental de las agendas de las empresas, y lo es con una mirada de 360°, cada vez más abarcadora. La razón es simple: todos comprendimos que ya no hay tiempo para acciones paliativas, sino que es preciso desarrollar planes y estrategias que puedan ser monitoreadas y medidas para concretar objetivos que hoy empiezan a ser esenciales. Minimizar y compensar la huella de carbono, tener un impacto positivo en la comunidad y apuntar al triple impacto del negocio son las claves.

Para tener idea, un estudio del Institute for Business Value de IBM reveló que el 55 por ciento de los CEOs de la Argentina clasifica la sostenibilidad como el principal reto para los próximos dos a tres años , incluso por encima de la regulación (48 por ciento) y el riesgo cibernético (52 por ciento). Es más, el 42 por ciento de los CEOs locales piensa que la sostenibilidad acelerará el crecimiento empresarial.

Es que actualmente la realidad se impone y amplía lo que se comprende por sustentabilidad. "Hoy se habla de desarrollo sostenible, que es aquel que garantiza las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas", refleja Guillermo Tempesta, vicepresidente primero de Santander Argentina.

Y esto se ve en cómo cambió la manera de referirse a la temática. "Hace 20 años se hablaba de Responsabilidad Social Empresaria, y a medida que la necesidad de desarrollo sostenible se hace más evidente, nuestro compromiso crece hasta llegar hoy a tener un área llamada Banca Responsable/ESG. Desde aquí, asumimos el Compromiso Santander con las iniciativas ESG (Environmental, Social & Governance), para contribuir con el progreso de las personas y las empresas", ejemplifica el ejecutivo.

"El primer gran cambio que observamos es que son cada vez son más las organizaciones que se alejan de la idea de que la única forma de compensar el impacto negativo generado es a través de la Responsabilidad Social o Ambiental Empresarial, para empezar a trabajar en la generación de impacto positivo mediante estrategias de sustentabilidad integrales, con objetivos a cumplir a 2025, 2030 o 2050. Lo vemos, principalmente, en organizaciones que son presionadas tanto por las crecientes regulaciones a escala global, inversores cada vez más conscientes y consumidores más informados, como por la creciente innovación en múltiples industrias", dice Federico Gómez Guisoli, director Ejecutivo de Kolibri.

Y agrega: "Vemos también cómo distintas organizaciones en las que previamente el área de sustentabilidad tenía más relación con el área de marketing o incluso recursos humanos, hoy tiene relación con el C-Level (pudiendo estar vinculados con el CEO, CFO o COO) lo que trae consigo la oportunidad de ganar una mirada transversal dentro de la compañía y que el eje sustentable sea integrado en el negocio desde los puestos de liderazgo, potenciando cada una de las iniciativas y estrategias definidas. La sustentabilidad pasa a ser una bandera portada por las distintas áreas, líderes y equipos, construyendo una mirada conjunta y compartida".

"La agenda de sustentabilidad no es solo un tema de inversión, es un tema de decisión. Si bien es un reto, cada vez existen más alternativas para poder lograr esta transformación de manera sustentable. Ser cada vez más expertos en sustentabilidad es responsabilidad de todos y es necesario que seamos cada vez más los que trabajemos en pos de un impacto positivo en nuestro entorno", afirma Diego Hekimian, gerente senior de Asuntos Corporativos de PepsiCo Cono Sur.

En este sentido, Verónica de Los Heros, jefe de Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Supervielle, detalla que "la sustentabilidad es un concepto que se afianza cada vez más en la agenda global y, por ende, también en el ámbito corporativo ya que los grupos de interés demandan cada vez más resultados de impacto en aspectos no financieros como lo son la transparencia en la gestión, el cuidado del ambiente y el impacto social en la comunidad de pertenencia".

"Antes, la sustentabilidad correspondía a un área enfocada a la gestión y diseño de programas de impacto en la comunidad. Hoy evolucionamos hacia un equipo que asesora a otros equipos. Nuestro foco está en identificar oportunidades de adopción de criterios de triple impacto en todas las áreas de la empresa (Producto, Tecnología, Personas, Marketing, Negocio, Finanzas, entre otras) y luego diseñar propuestas para garantizar la adopción de los mismos. Nuestro objetivo es acompañar la transición de ser una ‘empresa con un área de sustentabilidad', a una compañía en la que la mirada de impacto atraviesa toda su gestión", anuncia Pablo Bocco, Social Innovation & Sustainability Lead de Naranja X.

Aceleración

La pandemia, como en muchos aspectos, tuvo un aspecto catalizador en materia de sustentabilidad. Cecilia Bauzá, directora de Comunicaciones y Recursos Humanos P&G Argentina, da cuenta de esto al asegurar que ellos como compañía se adaptaron de un modo más dinámico y disruptivo.



"Un claro ejemplo de esto son las nuevas metas que dimos a conocer en los últimos tiempos como la ambición para lograr las cero emisiones netas de gases efecto invernadero (GEI) en nuestras operaciones y en la cadena de suministro, desde la materia prima hasta el minorista, para el 2040. Y también las nuevas metas de agua para cuidar el recurso en las áreas de estrés hídrico. Ambas abarcan a nuestras marcas, la cadena de suministro, la sociedad y las plantas de producción", indica Bauzá.



Un punto importante es que las empresas puedan partir de sus conocimientos para encarar los temas de sustentabilidad, y así imprimirles una mayor profundidad en todos los sentidos. Así, ManpowerGroup tiene el compromiso "de trabajar por el empleo pleno, productivo y decente para todos. Seguiremos generando conciencia sobre la importancia del trabajo en todas las esferas de la sociedad con nuestros clientes, asociados, candidatos y colaboradores", explica Valentina Rodríguez, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Públicos de la firma.

"Para la construcción de ese mundo más sustentable se debe poner el foco en lograr metas claras y ambiciosas dentro de cada organismo, pero estos objetivos deben ir acompañados por todos los actores sociales. El escenario ideal es uno donde la sustentabilidad se convierte en parte del modelo de negocios y la propuesta de valor de las organizaciones", define Edgardo Cuk, director de Sustentabilidad de Schneider Electric.

Otro aspecto que viene creciendo a buen ritmo son las finanzas verdes, y Banco Galicia es un agente activo en esto. "En los próximos años continuaremos trabajando en la consolidación de las finanzas sostenibles generando innovadoras propuestas para satisfacer la creciente demanda del mercado. Recientemente lanzamos los Fondos FIMA Sustentables y la tercera edición de la Línea +B. También ahondaremos el trabajo en ON Verdes, una experiencia que ya comenzamos junto a TECHO y Sumatoria. ", desarrolla Constanza Gorleri, gerente de Sustentabilidad de la entidad.

A esto hay que sumar cómo interactúa el desarrollo económico con el ambiente. "Sabemos que nuestro crecimiento multiplica las oportunidades de impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de la región, pero también los retos en relación al impacto ambiental de nuestra operación. Somos conscientes de estas tensiones, no evitamos la conversación incómoda que generan, por el contrario: nos centramos en lo mejor que podemos hacer hoy para seguir creciendo respetando el ambiente. La medición de nuestra huella de carbono es la columna vertebral de este desafío", advierte José Ignacio De Carli, gerente Senior de Sustentabilidad de MercadoLibre.

Agenda 2022

¿En qué están trabajando las empresas en este año? Mara Yael Schlein, coordinadora de Relaciones Gubernamentales y Sustentabilidad de BASF, señala que se focalizan en tres ejes. "En primer lugar, la gestión de la huella de carbono con objetivos y compromisos globales. En la región hace tres años venimos midiendo, reduciendo y compensando el impacto ambiental de nuestras operaciones y la flota de vehículos, y tenemos un plan consistente para cada vez ser más eficientes y llegar a carbono neutralidad en 2050".

"El segundo eje es nuestro portafolio de productos sustentables a través de los cuales podemos impactar en la cadena de valor de nuestros clientes. Por último, nuestra estrategia de compromiso social. En este sentido una de nuestras acciones más relevantes es el lanzamiento de la sexta edición de la convocatoria para apoyar proyectos de impacto social Conectar para Transformar, con foco en educación científica y ambiental, empleabilidad y cuidado del ambiente y biodiversidad".

En Mastellone Hnos. están trabajando en nuevos desarrollos e investigaciones para lograr la mayor tasa de reciclabilidad de los materiales de empaque y también buscan reducir la cantidad de material empleado para la conformación de los envases. "Como resultado, actualmente logramos que el 96,1 por ciento de nuestros envases sean reciclables. También comenzamos a trabajar y potenciar el concepto de economía circular y la reducción y la generación de residuos por parte del consumidor, aumentando así la reciclabilidad", indica Luis Demicheli, gerente de Sustentabilidad de la firma láctea.

Buscando que lo ambiental atraviese su producción, este año Ball lanzó "las primeras latas de aluminio certificadas por la Aluminium Stewardship Initiative (ASI) de América. Un packaging que sigue estrictamente los estándares mundiales de performance social, ambiental y transparencia a lo largo de su producción, bajo los pilares ESG. La misma implica la compra de metal a través de fuentes sostenibles para la producción de latas y garantiza una gestión responsable y la trazabilidad del material producido a través de una cadena de valor ininterrumpida", cuenta Estevão Braga, director de Sustentabilidad de Ball Corporation para América del Sur.

"Este indicador nos permitió saber, por ejemplo, que en el último año generamos un retorno neto de US$ 1,5 en beneficios para la sociedad por cada US$ 1 de ingresos, y que el valor generado para la sociedad por nuestras operaciones en la Amazonía fue de US$ 59 millones. Estos datos, medibles, consistentes y analizables, nos permiten entender los impactos del negocio y tomar las decisiones más estratégicas posibles", refuerza el directivo.

Este mismo camino está transitando Cervecería y Maltería Quilmes. "Durante los últimos años nos propusimos dar un paso más en el concepto de sustentabilidad, entendiendo que ya no se trata solo de sostener y cuidar lo que tenemos, sino también de impulsar la colaboración y la regeneración", define Vanesa Vázquez, gerenta de Crecimiento Inclusivo y Sustentabilidad de la firma cervecera.

"Hoy hablamos de Crecimiento Inclusivo, un cambio de paradigma que plantea una mirada más amplia, poniendo en el centro del negocio a las personas y al ambiente para crear negocios de triple impacto. Estamos convencidos de que la sustentabilidad es el negocio. Las compañías debemos avanzar hacia el concepto de regeneración para impulsar el cambio ya, en esta generación. Tenemos que regenerar para restaurar la biodiversidad, transformar la matriz energética para actuar concretamente por el clima, colaborar con la reducción de la inequidad y tender un puente entre las personas para crear más oportunidades", suma Vázquez.

Otra firma que midió el impacto de una de sus acciones es Rolex, que a través de su premio que busca potenciar proyectos sociales y medioambientales, estimó que se consiguieron estos logros: se plantaron 21 millones de árboles, se protegieron 34 especies en peligro y 27 ecosistemas principales, incluyendo 57 600 km2 de selva amazónica. También se descubrieron cientos de nuevas especies, se completaron 17 difíciles expediciones y se desarrollaron 48 tecnologías innovadoras para diferentes aplicaciones.

Entre todos

Si algo han aprendido las organizaciones, es que el cambio hacia la sustentabilidad es entre todos, y con todos siendo parte activa y receptora de las transformaciones. Por eso, en noviembre de 2020 Globant lanzó su Sustainable Business Studio. "Está formado por profesionales de multiplicidad de industrias y áreas de especialización, actuando como un Centro de Conocimiento cuya misión es reinventar los negocios de nuestros clientes basados en la sustentabilidad, a través de soluciones digitales. Hoy, al definir proyectos, planes y estrategias, necesitamos adoptar una mentalidad orientada al carbono y un enfoque centrado en el planeta y un enfoque de diseño tecnológico para apoyar las transiciones en todo momento", explica Francisco Michref, director de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Globant.

Volviendo al concepto de darle más al planeta de lo que se le pide, Natalia Giraud, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones Externas de Unilever, resalta que ellos se comprometieron a "recolectar y procesar más plástico del que entra en el mercado con nuestros envases. Nos asociamos con un reciclador local para desarrollar el proceso de reciclado de polietileno de alta densidad para envases de cuidado personal y del hogar, siendo así, la primera compañía de consumo masivo en lograrlo".

"Para 2023 vamos a recuperar el 50 por ciento de los envases plásticos que introducimos al mercado. Sabemos que para poder reintroducir a la cadena, es importante que los plásticos sean reciclables, por eso, estamos comprometidos en lograr que todos nuestros envases sean reciclables, reutilizables o compostables para 2025. Actualmente en Argentina logramos que el 57 por ciento de nuestro portafolio sea 100 por ciento reciclable", añade Giraud.

"Las alianzas juegan un papel fundamental por el rol activo que debemos tener cada sector de la sociedad, acompañándonos y promoviendo un compromiso constante con el medio ambiente y con las comunidades para así lograr un futuro mejor para todos. Nos permiten contar con especialistas y expertos en áreas que no somos especialistas, como por ejemplo la alianza estratégica a nivel global con Hábitat para la Humanidad, la cual busca generar un impacto positivo en toda la sociedad, a través del estdio de la situación que nos permitan hacer un correcto diagnóstico de las necesidades de las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad en Argentina para implementar las acciones con mayor eficacia", enfatiza Agustín del Castillo, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad para Whirlpool Latinoamérica.

En Newsan, aprovecharon las alianzas para ir ampliando la llegada de la agenda de diversidad. "Desde 2020 trabajamos en la adecuación de procesos para avanzar con nuestra política de compras sostenibles. Entre los emprendimientos que conforman esta red, se encuentran organizaciones que trabajan incansablemente por la inserción laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad. En nuestro proceso de auditoría a empresas proveedoras incluimos cláusulas sobre sustentabilidad haciendo foco en igualdad de oportunidades y equidad. Elaboramos una Base de Datos de proveedores con impacto, donde identificamos más de 400 proveedores, entre ellos emprendimientos liderados por mujeres y organizaciones que promueven el empoderamiento de la mujer", describe Marcela Cominelli, gerenta Senior de Legales, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Newsan.

Del mismo modo, Verónica Niemann, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresarial de Mercedes-Benz Argentina, cuenta cómo "el concepto de sustentabilidad ha evolucionado y hoy toda la cadena de valor se ha sumado a su estrategia. En ese sentido, se han incorporado a los socios comerciales, a los concesionarios y a los proveedores; así como también las diversas áreas definieron sus responsables de sustentabilidad, logrando convertirla en un concepto presente y común a todos".

Por todo esto, la sustentabilidad es hoy un concepto transversal en las organizaciones, y hasta el valor agregado que las hará ser elegidas en el corto y largo plazo.

Esta nota se publicó originalmente en el número 344 de revista Apertura.