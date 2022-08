Una multinacional busca startups de impacto en el país: por qué son las nuevas favoritas de los inversores

A pesar del contexto global, las inversiones en capital semilla y emprendedor en startups Argentinas no tuvieron una caída tan abrupta como muchos temían. De hecho, durante el primer semestre de 2022 se registraron un total de 42 transacciones por un total de US$ 163,8 millones, según indicó la última edición del estudio Crecimiento, distribución de la Industria de Capital Emprendedor en Argentina presentado esta semana por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap) y Mircosoft.

De hecho, los números no distaron tanto de los correspondientes al primer semestre del año pasado en el que se registraron 45 transacciones por US$ 210,7 millones. "No fue tan terrible como se diagnosticaba, y sí puede ser un aspecto positivo que no veamos una retracción tan grande en la inversión porque lo que estamos viendo es un impacto de retracción de capitales por un tema coyuntural, de liquidez de mercado, de baja tasa de interés de referencia, pero los inversores no estamos viendo grandes problemas en los fundamentals", menciona Lorena Suárez, managing partner del fondo Alaya y presidente de Arcap. Para la experta, en la región todavía hay problemas fundamentales a resolver en los que los emprendedores están trabajando y los inversores invirtiendo.

Al tradicional informe que la industria espera con ansias cada semestre, la asociación sumó un nuevo indicador alineado a las tendencias mundiales: el de las inversiones de impacto, es decir aquellas que identifican un problema de índole social o ambiental y proponen una forma de resolverlo o reducirlos. En este sentido registraron que el 25% de las transacciones que se detectaron en los últimos seis meses se realizaron en una startup de impacto.

Se trata de un tema que ya está instalado en la agenda de los inversores y que representa una oportunidad para los emprendedores interesados en desarrollar este propósito: "Cada vez hay una búsqueda más grande y un pedido por parte de los inversores de que los emprendedores generen no solo impacto económico sino también un impacto positivo en el ambiente o en la sociedad. Por eso creemos que es relevante empezar a hacer esta medición. Y además nos encanta porque estos son los emprendedores que no solo transforman las economías desde Argentina para el mundo sino que lo hacen también con una conciencia superior a solamente crear impacto económico y eso los inversores lo están mirando y pidiendo. Y los inversores de los inversores también", menciona Suárez en referencia a los fondos de fondos que también exigen ampliar la mirada hacia este perfil de compañías.

En esa línea, la otra tendencia está relacionada con la diversidad, especialmente de género. Este indicador Arcap lo mide desde 2016 cuando se registraba un 16,3% de mujeres en equipos fundadores de las compañías que recibían financiamiento. Ese número fue en aumento año a año hasta llegar a 25,3% en 2021. En este primer semestre de 2022 el número ya alcanzó el 30%.

"Hay un consenso de que en las economías del conocimiento y el perfil de empresas en las que invierten estos inversores, la diversidad es clave para tener una mayor probabilidad de éxito en lo que hagan, porque hay valor en la diversidad cognitiva. Es una tendencia y una relevancia tanto para los emprendedores como los inversores, aunque todavía hay un gap", acota Suárez.

Nueva oportunidad para los emprendedores de impacto

En este contexto Microsoft hizo lo suyo y anunció la llegada a la Argentina de un programa de apoyo específico para emprendedores con impacto dentro del marco de su iniciativa Microsoft for startups.

Se trata del Social Entrepreneurship Program, que ofrece acceso a una plataforma tecnológica gratuita para potenciar emprendimientos, créditos de Azure sin costo, suscripciones a herramientas de Microsoft para desarrolladores, eventos exclusivos, soporte técnico diseñado especialmente para startups, apoyo para que puedan crear oportunidades de mercado, la posibilidad de acceder a mentorías especiales con ingenieros y acceso a la comunidad mundial para expandir su compañía.

"Estos emprendedores se encuentran en general con un par de problemas. El primero es tratar de demostrarle al ecosistema la capacidad de generar negocios que tienen, que no son simplemente emprendedores de impacto, sino que se puede generar un negocio con impacto social. El otro problema es cómo pueden crecer su negocio integrándose en la cadena económica general que cualquier emprendedor tiene que tener para lograr ingresos genuinos. Porque no podés vivir constantemente de fondos de inversión sino que a largo plazo tenés que lograr ingresos genuinos", menciona Mariano Amartino, director de Microsoft for startups para América (Estados Unidos, Canadá y América latina).

Para aplicar las startups deben llevar métricas de negocio que aborden un importante problema social y/o ambiental a través de su productos, servicios u operaciones que estén alineados con uno o más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.