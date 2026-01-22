La alternativa a Primark y H&M: esta tienda de segunda mano ofrece ropa de marca a buen precio.

En pleno invierno en España (2026), muchas personas aprovechan para renovar el armario con prendas de abrigo, básicos y oportunidades de temporada. En ese contexto, crece el interés por opciones low cost y alternativas para comprar ropa sin gastar de más, ya sea para actualizar el vestuario o sumar piezas distintas a lo habitual.

En los últimos años, la moda accesible mejoró su relación calidad-precio, lo que facilita encontrar prendas a valores competitivos. Sin embargo, el impacto ambiental del fast fashion sigue en debate y empuja a más consumidores a mirar opciones como la moda sostenible y la ropa de segunda mano.

Cadenas como Primark y H&M compiten con precios bajos y alta rotación de colecciones, pero el modelo de moda rápida está bajo la lupa por su huella ambiental. La producción textil y el consumo acelerado generan residuos y emisiones, lo que alimenta el interés por alternativas como la moda circular y la reventa.

Frente a las críticas al fast fashion, crece la popularidad de las tiendas vintage, el mercado de segunda mano y la moda circular. Más allá de los nombres, la lógica es la misma: comprar prendas usadas para alargar su vida útil y reducir el desperdicio textil.

En ese escenario, Humana se consolidó como una referencia de moda de segunda mano en España. Su propuesta combina prendas reutilizadas, precios accesibles y un modelo ligado a la economía circular, con tiendas donde se pueden encontrar oportunidades en ropa de marcas conocidas a valores más bajos que en el retail tradicional.

Despedida a Primark y H&M: esta tienda ofrece ropa de las mejores marcas al mejor precio. Imagen: archivo.

Humana: la tienda de ropa de segunda mano con marcas baratas que gana terreno en España

En los percheros de Humana pueden aparecer prendas de marcas populares como Zara, Bershka o Pull & Bear, y también firmas reconocidas como Levi’s o Ralph Lauren, según disponibilidad. Esa variedad es parte del atractivo de la ropa de segunda mano, donde el stock cambia constantemente.

Los precios bajos explican buena parte del fenómeno: en tiendas de segunda mano es posible encontrar prendas desde pocos euros, frente a valores mucho más altos en tiendas oficiales. Para muchos consumidores, es una forma de renovar el guardarropa en 2026 sin romper el presupuesto y, al mismo tiempo, apostar por un consumo más responsable.

Humana, una fundación dedicada a la protección del medio ambiente desde 1987, promueve la moda circular mediante programas internacionales que fomentan la cooperación y el desarrollo en sociedades emergentes de África, América Latina y Asia.

En 2024, las tiendas de moda de segunda mano de Humana consolidaron su crecimiento en España, según su sitio web: la Fundación vendió 7,6 millones de prendas, un 5% más que en 2023, y atrajo a unos 2,9 millones de clientes, un aumento interanual del 6,8%. Su red ya supera las 54 tiendas físicas en todo el país y los donantes depositan ropa usada en más de 5400 contenedores, lo que permitió recuperar 77,2 millones de prendas (aprox. 19.074 toneladas) para darles una segunda vida.

Una vez recolectadas, las prendas se clasifican en plantas especializadas, como las de Leganés (Madrid) y La Ametlla del Vallès (Barcelona), y luego se distribuyen a tiendas para darles una segunda vida. Es un circuito clave de la moda circular, donde la reutilización evita que toneladas de ropa terminen como residuo.

Cómo comprar en Humana en 2026: tiendas, horarios y consejos

Por su modelo de venta, Humana funciona principalmente con tiendas físicas y la experiencia de compra presencial. En España cuenta con locales en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada y Valencia, lo que facilita acceder a ropa de segunda mano sin depender del e-commerce.

Para consultar direcciones, horarios y ubicaciones actualizadas, la forma más rápida es revisar el listado oficial de tiendas en la web de Humana, donde se detalla cada punto de venta.

Además, Humana cuenta con una app que centraliza información útil para el usuario, como campañas, promociones y novedades, con notificaciones para seguir descuentos y oportunidades de compra.