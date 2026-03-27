Cinco ciudades argentinas ya forman parte de una red internacional que premia a los municipios con mejores políticas de arbolado urbano. El reconocimiento llega a través del programa Tree Cities of the World, impulsado por la FAO y la Arbor Day Foundation. La iniciativa evalúa estándares concretos: planificación, mantenimiento, presupuesto asignado y programas de concientización comunitaria. En las últimas ediciones, distintos municipios del país lograron posicionarse dentro de esa red global que promueve ciudades más verdes y sostenibles. La lista de ciudades argentinas distinguidas refleja una tendencia creciente: el arbolado urbano ya es política pública en varios municipios del país. Buenos Aires y Mendoza encabezan las incorporaciones como grandes centros urbanos con programas consolidados de gestión forestal. Posadas, Luján y Mercedes completan el grupo de localidades reconocidas. Mercedes obtuvo el galardón por segundo año consecutivo. Ese reconocimiento consecutivo para Mercedes refleja una política ambiental sostenida en el tiempo, algo que el programa valora especialmente. Todos los municipios debieron cumplir cinco criterios: normativa específica, inventario de arbolado, presupuesto, gestión formal y participación ciudadana activa. El programa no es exclusivo de ninguna región. Reúne a más de 200 ciudades en cinco continentes, desde metrópolis hasta municipios intermedios. Nueva York y San Francisco representan a América del Norte entre las urbes que cumplen con los estándares exigidos. En Europa, Milán y Alcalá de Henares —España— integran la red con programas de arbolado reconocidos a nivel continental. El hemisferio sur también tiene su lugar: Adelaida y Queenstown —en Australia y Nueva Zelanda— forman parte del programa. La diversidad geográfica muestra que la gestión del arbolado trasciende el clima y el tamaño de las ciudades: es una decisión política antes que una condición natural. Los árboles en las ciudades no son solo paisaje. Son, ante todo, infraestructura ambiental frente al cambio climático. Su primer beneficio es térmico: los árboles reducen la temperatura urbana y mitigan el efecto de isla de calor que sufren las grandes ciudades en verano. También filtran el aire. Un árbol adulto absorbe contaminantes y mejora la calidad del aire en su radio inmediato, con impacto directo en la salud respiratoria. Además, el arbolado actúa como esponja hídrica: absorbe el agua de lluvia, reduce las inundaciones y recarga las napas freáticas. En términos sociales, los entornos arbolados reducen el estrés y mejoran la salud mental de los vecinos, según múltiples estudios urbanos. La presencia de Argentina en este programa marca un avance en la agenda ambiental local y una mayor articulación con estándares internacionales de sostenibilidad urbana.