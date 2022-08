Sector por sector, cuánto invierten las empresas más importantes para ser más sustentables

La sustentabilidad se volvió asignatura protagonista en la agenda de las empresas de todos los sectores. Con áreas específicas que trabajan en reducir su impacto ambiental y aportar desde su costado social, año a año los presupuestos para estas acciones crecen conforme aumenta la conciencia de que las compañías deben encaminarse hacia el triple impacto.

APERTURA publicó en su edición de agosto una guía completa con las estrategias de sustentabilidad de más de 100 compañías líderes de Argentina. A continuación, se recopilaron alguno de los datos más interesantes informados por las firmas, con especial foco en las inversiones que harán en 2022, sector por sector. La guía completa puede leerse en el número 344 de la revista.

Las empresas protagonistas, sector por sector

El sector de bancos es uno de los que más protagonismo está teniendo en esta materia. Entre ellos se destaca el Banco Provincia, uno de los que más empleados tiene (10.300) y que más presupuesto destinará en 2022 a tareas de sustentabilidad: pasará de una inversión de $ 1800 millones que se concretó en 2021 a un presupuesto de $ 8600 millones para este año. Las principales acciones en sustentabilidad tienen como eje el lanzamiento de líneas de crédito con tasas especiales para PyMEs y microemprendimientos liderados por mujeres, educación financiera, y la creación de productos y servicios que mejoren la vida de las personas, las familias y las empresas bonaerenses. Presentarán en septiembre su segundo reporte anual de sostenibilidad.

Banco Macro, por su parte, tiene un presupuesto asignado para acciones de sustentabilidad en 2022 de $ 753 millones. El principal foco de las actividades está en inclusión y educación financiera, apoyo a emprendedores, y voluntariado corporativo. En línea, el Banco Galicia que este año presupuestó $ 289 millones para el área de sustentabilidad con foco en Educación, Salud, Promoción Laboral y Financiamiento Sostenible.

En el sector, el banco Santander informó un presupuesto 2022 para el área de $ 220 millones, el banco Hipotecario $ 127,5 millones, el banco Itaú Argentina $129,4 millones, el Grupo Supervielle $ 157 millones, y el ICBC Argentina $ 70 millones.

El agro también se destacó por dirigir esfuerzos a esta materia. En Los Grobo destinaron un presupuesto de un total de US$ 335.000 entre sus distintas unidades de negocio (GestiónRSE/ Sustentabilidad: US$ 27.000; Sustentabilidad Agrofina: US$ 270.000; Buenas Prácticas Agrícolas Los Grobo: US$ 38.000). La firma que emplea a 700 personas busca trabajar en forma sinérgica a lo largo de toda la cadena de valor con el foco puesto en los pilares: Ambiente, Social (interno y con la comunidad) y Gobierno Corporativo. En lo que respecta a Agrofina, el foco está puesto en buscar una mayor eficiencia energética en la planta.

También hizo una apuesta fuerte la firma San Miguel, con un presupuesto 2022 de US$ 230.000. El principal foco de las actividades es crean valor desde la naturaleza para ofrecer alimentos a miles de personas en el mundo. Aplican las mejores prácticas para impactar positivamente en el desarrollo social, económico y ambiental de las comunidades donde están.

En el sector de energía, Shell Argentina destinó un presupuesto 2022 (ejecutado primer semestre) de US$ 200.000. A través de diferentes programas diseñados junto a poblaciones locales y comunidades indígenas de San Patricio del Chañar y Añelo, trabajan en la educación, capacitación y el impulso productivo para el desarrollo de nuevas oportunidades y su inclusión en la cadena de valor de la industria.

También se destacó Tecpetrol, con un presupuesto 2022 de US$ 850.000 que tiene su principal foco de las actividades en educación con orientación STEM.

Genneia, que emplea a 279 personas, destinará $ 25 millones con foco en adaptación del inventario de emisiones acorde al protocolo GHG, acciones de inversión social a fuerzas de seguridad y asistencia, organizaciones sociales y educativas, y colaboración con programa de emprendedores y desarrollo del plan de manejo de biodiversidad.

En el área de consultoría, PwC Argentina (que emplea a más de 4400 personas) destinó un presupuesto de $ 25 millones para el área. Consideran que su principal contribución es a través de la creación de empleo para jóvenes profesionales que se incorporan al mercado laboral. Además, definieron una estrategia para llegar a la meta Net Zero en 2030 y reducir en un 50% su huella de carbono para esa fecha.

Mientras que EY (con 3500 empleados en el país) informó un presupuesto de $ 16,7 millones para 2022. Su foco está centrado en la estrategia de sustentabilidad de la compañía que consta de tres ejes: Emprendedurismo, Educación y Diversidad en Inclusión.

En comunicaciones, Telecom Argentina (con 21.999 empleados) tiene un presupuesto 2022 de $ 91,5 millones. Desde la empresa informan que desarrollan sus actividades teniendo en cuenta su impacto global en la sociedad, con una gestión sustentable integrada al negocio y con la tecnología como palanca de desarrollo. Publica su reporte de sustentabilidad anualmente desde hace 15 años.

En la industria tabacalera, BAT invirtió en sustentabilidad el año pasado $ 74,5 millones, número que este año será de $ 108,3 millones. El foco está la gestión medioambiental, generar un impacto social positivo y lograr una gobernanza corporativa robusta.

Mientras que Massalin Particulares destina un presupuesto anual de US$ 1 millón con especial foco en que la sostenibilidad atraviese toda su gestión. Trabajan en tres ejes principales: Operar con excelencia, Cuidar a las personas con quienes colaboran y Proteger el medioambiente.

Entre las automotrices, Toyota Argentina (con más de 7000 empleados) informó un presupuesto de $ 57,5 millones para 2022. Su visión es la de liderar el futuro de la movilidad mejorando la vida de las personas a través de su compromiso con la calidad, la constante innovación y el respeto por el planeta. Este propósito lo llevan a cabo mediante cuatro ejes de acción: ambiente, movilidad e innovación, educación / empleo y gobernanza.

Entre las industriales, Electrolux (que emplea a 866 colaboradores) destinó US$ 3 millones en su planta de Rosario para poner en marcha un proyecto de eficiencia energética. Su compromiso más relevante consiste en convertirse en una empresa Climáticamente Neutral y 100% sustentable, reduciendo a cero sus emisiones en planta y oficinas.

También Newsan, con 9300 colaboradores, proyectó un presupuesto de $ 34 millones. Trabajan activamente en cuatro ejes estratégicos: Diversidad e Inclusión, Desarrollo de la Comunidad, Ambiente y Cadena de Valor.

Mientras que Ledesma informó un presupuesto 2022 de US$ 4 millones. Su política de sustentabilidad está estructurada en cinco pilares de acción (competitividad económica, desarrollo de la cadena de valor, bienestar y seguridad de las personas, progreso de las comunidades locales y preservación del ambiente) y dos ejes transversales (gobernanza ética y transparencia e innovación).

En seguros, Grupo San Cristóbal destina $ 33 millones (ejercicio 2021/2022) basado en tres pilares: negocio sostenible, organización comprometida y vínculos responsables. En tanto, Sancor Seguros también presupuestó $ 33 millones para 2022 con su Programa Hacia un Ciudadano Sustentable como principal acción en cinco dimensiones.

Por último, TGN destinó un presupuesto de $ 38 millones. El enfoque integra las variables sociales, ambientales y económicas con las tecnologías centrales de la operación.