Convirtieron una receta artesanal en un éxito industrial y ya producen 700 toneladas de su marca

El hummus es una de las preparaciones típicas de Medio Oriente que en los últimos años ganó popularidad en la Argentina. Sin embargo, durante mucho tiempo su producción fue más artesanal.

Hace cinco años, una compañía nacional encontró una fórmula para industrializarlo y se transformó en el gran jugador de la categoría en los supermercados. Hoy Delidips, dueño de la marca Kyros, produce unas 700 toneladas por año y detrás de la firma se encuentra una familia que conoce el negocio gastronómico.

El proyecto comenzó a gestarse en 2018 y recién a mediados del año siguiente lograron salir al mercado. No obstante, la idea semilla no era producir hummus sino salsas. Pero no cualquier receta.

En 1999 la familia Dermidjian abrió su restaurante estrella Kansas Grill & Bar en San Isidro. La ensalada césar y las ribs se convirtieron en los platos más pedidos de su negocio y uno de sus toques distintivos era el dressing casero . Pasaron varios años y aperturas de sucursales hasta que decidieron llevar este sabor al público masivo.

Diego Haddad, cofundador y director ejecutivo de Delidips.

Para esta aventura sumaron a nuevos socios, entre ellos Diego Haddad, CEO y cofundador de Delidips. "Las salsas eran recetas propias del restaurante y se hacían inhouse. Queríamos llevar esa base a la industrialización", contó el ejecutivo en una nota con APERTURA. Y reconoció que barajaron la idea tercerizar la producción, aunque finalmente decidieron emprenderla ellos mismos. "Creíamos que era entregar la fórmula de la Coca-Cola" , aseguró.

Además de Kansas, el grupo opera la cadena de hamburgueserías Burger54, que el mes pasado festejó su décimo aniversario.

A las salsas pronto se le sumó el hummus tras ver que no había oferta en los canales de consumo masivo. Entonces a mediados de 2019 lanzaron al mercado las primeras salsas Kansas (barbacoa, caesar dressing y honey mustard) y los hummus Kyros (regular, con aceite de oliva y con pimentón) .

Poco tiempo después la firma desarrolló nuevos productos y amplió su portafolio. Por caso, crearon la mayonesa y kétchup, que antes no estaban en los restaurantes. En 2023 presentaron aún más opciones: a las salsas aioli, cheddar y chimichurri; los aderezos salsa golf, curry kétchup y mayonesa con aceite de oliva; y los hummus de porotos negros, lentejas y garbanzo con arvejas.

Pasaron de producir 420 toneladas de hummus en 2022 a 700 el año pasado.

Aquella primera fábrica pronto les quedó chica. En diciembre de 2021 se mudaron a un nuevo espacio en Beccar con una superficie cinco veces más grande. La mudanza demandó una inversión de más de u$s 1 millón , principalmente para adecuación de estructura y nuevo equipamiento.

No obstante, también desembolsaron u$s 250.000 para agregar una línea de producción de panificados que salió al mercado recientemente. Los panes de papa se venden bajo la marca Kansas y, por el momento, existen cuatro opciones: pan campero, pan de panchos, pan de hamburguesa con sésamo y el mismo, pero con queso.

Según la compañía actualmente producen más de 60 toneladas de hummus por mes y 700 toneladas al año. Ahora buscan incrementar en un 50% su capacidad de producción para llegar a más provincias argentinas y, en el futuro, exportar en la región.