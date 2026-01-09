A pesar del endurecimiento de las políticas migratorias que ha establecido Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, aún se mantienen diversos beneficios para los extranjeros que deseen ingresar al país de manera legal en busca de alcanzar sus metas académicas y sueños profesionales.

La Embajada de los Estados Unidos ha difundido un programa de beneficios para los ciudadanos del exterior, la beca Opportunity Funds México, a partir de la cual quienes reúnan las condiciones establecidas podrán obtener una plaza para residir en el país sin temor a ser deportados.

¿Qué es la beca Opportunity Funds México?

Para los extranjeros que deseen acceder a una beca en el extranjero, el programa Opportunity Funds México podría ser la solución que han estado buscando.

La Embajada de Estados Unidos ha confirmado el programa que permitirá a los ciudadanos extranjeros residir en el país sin dificultades.

Se trata de una iniciativa del Departamento de Estado estadounidense que apoya a estudiantes mexicanos con un alto potencial académico y de liderazgo, quienes tienen como objetivo realizar estudios de licenciatura, maestría o doctorado en Estados Unidos .

La convocatoria está dirigida a mexicanas y mexicanos que se destacan por su excelencia académica, compromiso y liderazgo, así como por poseer un perfil competitivo. El programa cubre exclusivamente los gastos de solicitud a las universidades, excluyendo las siguientes categorías: colegiatura, vivienda, seguro médico ni libros.

El programa mantendrá la convocatoria abierta para aquellos que deseen iniciar sus estudios en otoño del 2027.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Ser ciudadano mexicano y residir en México.

Tener excelente desempeño académico (promedio mínimo de 9.0).

Contar con nivel avanzado de inglés (equivalente a TOEFL iBT 90).

Demostrar liderazgo y compromiso social.

No tener ciudadanía ni residencia permanente en Estados Unidos.

Comprometerse a dedicar tiempo al programa y al proceso de postulación.