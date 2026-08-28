En la sesión de apertura de este viernes, 28 de agosto de 2026,del Peso mexicano cotiza a 16.96 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.12% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del peso mexicano subió 0.32%, pero en el último año registra un descenso de 7.65%, reflejando una mejora reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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Conocé la cotización de este viernes, 8 de mayo de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 2.65%, significativamente menor que la volatilidad anual de 7.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento, lo cual es un indicativo favorable para la economía local.

Al observar esta tendencia, se puede concluir que la fortaleza del Peso mexicano podría estar beneficiada por factores como un incremento en las exportaciones o una mayor inversión extranjera.

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Conocé la cotización de este viernes, 28 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos compara tasas en bancos y cooperativas en vez de aeropuertos, prioriza tarjetas sin comisiones por transacción extranjera, verifica el tipo de cambio y tarifas totales y lleva identificación.