En la sesión de apertura de este viernes, 28 de agosto de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.74 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.07% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina avanzó un 0.41%, mientras que en el último año cayó un -3.93%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Ya era hora | Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex se alían para combatir el huachicol

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina se sitúa en un 2.51%, lo que indica un comportamiento mucho más estable comparado con la volatilidad anual de 5.94%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una disminución en comparación con los días anteriores, con un dato de -1 que indica una tendencia a la baja. Esto se ha visto reflejado en un cambio negativo constante durante los últimos tres días, lo que genera preocupación entre los inversionistas.

La continua caída de la Libra esterlina podría afectar la confianza en la economía británica y llevar a una mayor incertidumbre en los mercados. Es importante observar cómo evoluciona esta tendencia en los próximos días para entender su impacto a largo plazo.

Ya era hora | Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex se alían para combatir el huachicol

Conocé la cotización de este viernes, 28 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

4 Tech Plus busca comprar a Axtel y Controladora Axtel y ofrece prima de hasta 29%

Conocé la cotización de este viernes, 13 de marzo de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos compara tasas en bancos y cooperativas en vez de aeropuertos, prioriza tarjetas sin comisiones por transacción extranjera, verifica el tipo de cambio y tarifas totales y lleva identificación.