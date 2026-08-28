En la apertura de mercados de este viernes, 28 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.25 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.34%.

En el mercado del peso dominicano, la cotización registró una leve caída semanal de -0.68% y un descenso más marcado en el último año de -8.34%, señalando una tendencia de depreciación.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso dominicano fue del 10.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.38%.

Hoy, la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva, ya que los datos de los últimos dos días presentan un incremento constante. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas en este período.

La estabilidad de este crecimiento es crucial para la economía nacional, a pesar de la volatilidad que podría presentarse en el futuro. Un aumento en la cotización puede impactar favorablemente en las importaciones y la confianza del consumidor.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que la fortaleza del Peso dominicano podría contribuir al crecimiento económico si se mantiene en esta dirección.

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Conocé la cotización de este viernes, 28 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos