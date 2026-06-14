¿Cómo evitar que las bananas se pongan negras? El truco para mantenerlas frescas por más tiempo

Los plátanos y las bananas son de las frutas más consumidas en nuestro país. No solo aportan múltiples beneficios - son ricos en potasio, vitaminas y fibra - sino que también protegen a nuestro corazón, regulan el tránsito intestinal y reducen el cansancio físico y mental.

Pese a su increíble sabor, hay una cuestión que nos envuelve a todos los consumidores y es uno de los motivos por los cuales muchas veces preferimos no comer esta fruta: cuando su color amarillento se torna un marrón oscuro.

Los plátanos y las bananas son de las frutas más consumidas en todo el país, gracias a los beneficios que aporta. ¿Cómo evitar que se pongan negros? (Imagen: Pexels)

Cómo los fruteros conservan los plátanos en perfecto estado con un sencillo truco

Es de conocimiento general que las frutas y verduras exhibidas en los estantes de una frutería deben, ante todo, cautivar al cliente a través de la vista. Por tal motivo, en los comercios de frutas se pone un especial cuidado en presentar los productos de un modo atractivo, evitando que los plátanos y las bananas adquieran tonalidades oscuras.

El arte de los fruteros para prevenir que estos alimentos se oscurezcan radica en la prohibición de colocarlos en las cámaras frigoríficas o en neveras, dado que se trata de frutas tropicales. Por consiguiente, la forma óptima de que vayan madurando de manera adecuada y sin oscurecerse rápidamente es mantenerlas a temperaturas que oscilen entre los 10º y los 20º, tal como lo señala el portal Gastronomía & Cía.

Por ende, lo más recomendable será conservarlas a temperatura ambiente, exceptuando las temporadas estivales.

Otro de los trucos infalibles consiste en alejar las frutas y verduras de fuentes de calor o de frío e incluso corrientes de aire. (Imagen: Shutterstock)

Trucos para conservar plátanos y bananas sin ennegrecer

Otro de los métodos infalibles consiste en **alejar las frutas y verduras de fuentes de calor o de frío e incluso corrientes de aire.**

Otra forma igualmente efectiva, presentada por el canal de **YouTube Cómo se hace**, establece que, para lograr que una fruta no se oxide con rapidez, **es necesario envolver su pedúnculo con papel de aluminio.** Este material, según la demostración que se proporciona, permite que permanezcan en óptimas condiciones durante hasta diez días sin deteriorarse.

De manera similar, en aras de su conservación, se recomienda **no colocarles peso de ningún tipo encima.** Asimismo, es fundamental evitar guardarlos en bolsas de conservación, como sugieren ciertos trucos caseros.