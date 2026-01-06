La verdura que probaba Moisés y aconsejan consumir para retrasar el envejecimiento del cuerpo. (Fuente: archivo).

Diversos estudios científicos han evidenciado que una buena alimentación es esencial para el desarrollo y mantenimiento de un cuerpo saludable. Por lo tanto, es imperativo seguir una dieta variada que proporcione todos los nutrientes requeridos por el organismo.

No obstante, ciertos alimentos saludables tienden a tener precios elevados y son difíciles de encontrar en los supermercados, mientras que otros son naturales, ricos en vitaminas, beneficiosos para la salud y económicos, como la calabaza.

Esta verdura ha sido cultivada desde tiempos ancestrales debido a sus aportes nutricionales y su versatilidad en la cocina.

Beneficios de comer calabaza según expertos

La Federación Española de Nutrición (FEN) informó que el cultivo de calabazas se remonta a la época de Moisés, siendo un alimento ampliamente consumido por los hebreos. Además, se han hallado restos de esta verdura en tumbas incas, así como en Egipto y China, antes de la era cristiana.

La verdura que comía Moisés y aconsejan consumir para retrasar el envejecimiento del cuerpo (foto: archivo).

Los expertos en nutrición sugieren la inclusión de esta verdura en las dietas, dado que constituye una rica fuente de vitamina C, proteínas y carotenoides. La FEN también especificó que presenta un bajo aporte de grasas y calorías.

Gracias a la amplia variedad de este alimento y su capacidad de cultivo en casi todas las regiones del planeta, se encuentra disponible en las tiendas y supermercados durante todo el año.

Con una ración de 200 gramos, el consumidor satisface un 31% de la ingesta diaria recomendada. También se destaca que su contenido de luteína, criptoxantina, carotenos y zeaxantina “se convierte en vitamina A en nuestro organismo".

Beneficios de la calabaza para la salud

La Fundación del Corazón de España explica que este alimento, debido a su elevado contenido de fibra, hidratos de carbono y potasio, produce un efecto laxante y genera una sensación de saciedad.

Además, los expertos han señalado que contiene calcio, magnesio y betacaroteno. Este último, responsable de su color anaranjado, actúa como un antioxidante natural que contribuye a la eliminación de toxinas, previniendo así el envejecimiento celular.