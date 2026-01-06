El 29 de septiembre, entrará en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal y traerá consigo una batería de normas que repercutirán en los tutores de los perros, gatos y otros animales de compañía, así como en las asociaciones o entidades que se dedican al cuidado y rescate de situaciones de abandono o maltrato.

Algunos de los puntos más importantes de esta normativa son el seguro obligatorio para mascotas y la prohibición de convivir con más animales de los permitidos sin un permiso.

¿Cuántas mascotas se permiten en casa?

Al entrar en vigor la ley, los ciudadanos de toda España no podrán tener más de cinco animales de compañía, ya que a partir de ese número se deberá tener un permiso especial.

En caso de ser un hogar de protección o refugio de animales se deberá solicitar una licencia de núcleo zoológico. De este requisito, quedarán excluidos los centros veterinarios, detalló el portal 20 minutos.

Ley de Bienestar Animal: ¿cuántas mascotas se podrán tener en el hogar desde ahora? (foto: archivo).

¿Cómo obtener permiso para tener más mascotas?

Las personas que posean más perros y gatos de lo permitido deberán acudir al ayuntamiento de su comunidad para solicitar una autorización.

Aunque aún no se han revelado todos los pormenores, el portal mencionado indicó que se analizará cada caso de manera individual y que las autoridades competentes evaluarán el adecuado estado de salud de las mascotas del solicitante para conceder el permiso.

Sanciones por tener más mascotas de las permitidas

Por otro lado, las personas que convivan con más animales y no realicen las notificaciones correspondientes para solicitar el permiso podrían enfrentar sanciones que dependerán de la gravedad del caso.

Esto se debe a que el ciudadano estaría poniendo en riesgo la salud propia y de los vecinos. El medio 20 minutos informó que las multas podrán ir desde los 500 euros hasta los 200.000 euros.