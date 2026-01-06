Ya sea por trabajo, para transportarse a diario o por alguna emergencia, tener el carnet de conducir puede ser muy útil. Es por ese motivo que muchas personas realizan a diario los exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT) para poder obtener este permiso.

Afortunadamente, existe una forma de que una persona pueda costear todas las instancias necesarias para conseguir el carnet.

Sin embargo, el coste de este proceso puede ser muy alto, dependiendo en qué región del país se encuentre la persona interesada. Desde las clases en la autoescuela hasta el pago del trámite, obtener una licencia para conducir puede superar el presupuesto de una persona.

Carnet de conducir: esta es la AYUDA que puedes solicitar para sacarlo casi GRATIS (foto: archivo).

Obtén tu carnet de conducir a buen precio

Las personas que se encuentran en paro suelen demandar cursos de formación para poder sumar nuevas habilidades, con las comunidades autónomas siendo las encargadas de administrar estas ayudas. Por lo tanto, es posible que este tipo de ayuda no se ofrezca en todas las regiones del país.

El Ministerio de Trabajo brinda ayudas para personas sin empleo a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con la finalidad de que las personas puedan incorporar capacidades nuevas que favorezcan su rápida reincorporación al mercado laboral.

Además del carnet de tipo B, en algunos casos también se proporcionan formaciones adicionales como la licencia para camiones o similares, que son esenciales para algunas posiciones laborales.

Debido a la limitada oferta de este tipo y a su baja frecuencia, es aconsejable dirigirse a la oficina de empleo más próxima para conocer las diferentes formaciones y oportunidades disponibles. Es probable que en algunos lugares se estén promocionando estas ayudas .

¿Quiénes pueden obtener el carnet de conducir gratis?

En España, los mayores de 70 años pueden renovar el carnet de conducir gratis, sin pagar las tasas de la DGT, aunque deben cubrir el coste del reconocimiento médico psicotécnico obligatorio .

Esta medida busca facilitar la movilidad de los conductores senior, siendo un beneficio significativo, ya que las renovaciones son cada dos años a partir de los 70.

Precio del carnet de conducir en 2023

El coste para obtener el carnet de conducir varía, no solo en cada región, sino también dependiendo de si la persona opta por realizar el trámite a través de una autoescuela o de manera independiente.

El precio puede fluctuar considerablemente según la modalidad elegida.

Es fundamental considerar todos los factores involucrados en este proceso.

Desde la autoescuela

Curso teórico + manual: entre 180 y 245 euros

Matrícula: entre 90 y 120 euros

Tramitación: entre 75 y 100 euros

Certificado médico: entre 35 y 50 euros

30 clases prácticas: entre 500 y 750 euros

Examen práctico: 44,58 eurosCoste final: entre 925 y 1310 euros

El objetivo de esta oferta del SEPE es para que las personas puedan contar con más habilidades en su currículum. De esta manera, se les podrá facilitar el acceso a ciertas formaciones que, como en este caso, pueden representar un gasto significativo.

El gasto varía considerablemente entre las distintas regiones del país. Por ejemplo, en Sevilla, La Coruña o Málaga, el coste puede ser 20 euros más bajo por la sesión práctica. En Madrid, el costo suele ser de 30 euros por clases de 45 minutos.

En situaciones más excepcionales, nos encontramos con tarifas que pueden exceder los 40 euros por lección práctica, como sucede en San Sebastián-Donostia o Bilbao.