El jugo de papaya se popularizó en el ámbito del bienestar gracias a sus propiedades antioxidantes y a su potencial para favorecer la salud renal. Lo cierto es que muchos lo integran a su rutina diaria para mejorar el organismo y limpiar los riñones.

Si bien no existen estudios científicos que lo respalden como un remedio casero para limpiar los riñones, sí se reconocen sus aportes nutricionales que pueden contribuir al buen funcionamiento del organismo.

Beneficios de la papaya para cuidar los riñones. Fuente: Shutterstock

Prepararlo en casa es sencillo y puede incluirse dentro de una dieta balanceada, siempre con moderación y bajo orientación médica en caso de padecer enfermedad renal.

¿Cuáles son los beneficios de comer papaya?

La papaya madura es fuente de vitaminas C, A, E, K y del complejo B, además de fibra y carotenoides, compuestos que ayudan a reducir el estrés oxidativo, un proceso ligado a enfermedades crónicas, entre ellas los problemas renales.

Por este motivo, consumirla en forma de jugo es una manera práctica de incorporar antioxidantes, sobre todo si se combina con otros ingredientes naturales.

Jugo de papaya en las mañanas. Fuente: Freepik.

¿Cómo preparar jugo de papaya?

A continuación, los detalles que debes tener en cuenta para preparar este zumo de grandes beneficios para los riñones.

Ingredientes

Media papaya madura

Una taza de agua fría o agua de coco

Opcional: jugo de limón, jengibre fresco rallado o unas hojas de menta

Preparación

Pelar la fruta Retirar las semillas y cortarla en cubos Licuarla con el líquido elegido hasta obtener una mezcla homogénea

Puede agregarse limón para realzar el sabor y reforzar la prevención de cálculos renales , mientras que el jengibre y la menta aportan frescura y propiedades digestivas.

Consumo: Se recomienda beberlo frío, ya sea en el desayuno o como opción ligera entre comidas.

¿Cuáles son los efectos negativos de la papaya?