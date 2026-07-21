La papaya es una de las frutas tropicales más queridas por los mexicanos, gracias a su sabor dulce, textura suave y gran versatilidad. Según la Revista del Consumidor en su edición de octubre 2025, “gracias al clima de nuestro país, puedes encontrarla todo el año”, lo que convierte a esta fruta exótica en una opción fresca y accesible para iniciar el día y la salud.

México ocupa el tercer lugar mundial en producción de papaya, con más de 1.1 millones de toneladas anuales, principalmente en Oaxaca, Colima y Chiapas, que concentran el 60 % del total nacional. Su consumo promedio por habitante es de 7.3 kilogramos al año, y su precio promedio ronda los $39.90 por kilogramo, según el programa Quién es Quién en los Precios de Profeco.

Además de su atractivo económico y su disponibilidad, la papaya es reconocida por su alto contenido de agua, fibra, y vitaminas A, C y E.

La papaya fresca contiene también antioxidantes como el licopeno, “asociado con un menor riesgo de enfermedades cardiacas”, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Por eso, incluirla en el desayuno -por ejemplo, en cuadritos frescos- es una excelente forma de cuidar la salud desde temprano.

Los cinco beneficios clave de comer papaya todos los días

Comer papaya en ayunas, especialmente en trozos frescos, favorece la digestión y el bienestar general. Estos son los beneficios más destacados según Profeco y la Secretaría de Agricultura.

Incorporarla en tu desayuno diario es una forma sencilla de aprovechar su riqueza en fibra y antioxidantes sin gastar demasiado.

Control de la diabetes : una papaya pequeña aporta unos 3 gramos de fibra, lo que ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre.

Cuidado del corazón : su combinación de potasio, fibra y vitaminas contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Mejor digestión : contiene papaína, una enzima que favorece la digestión y previene el estreñimiento.

Prevención del asma : su alto contenido de betacaroteno reduce el riesgo de padecer asma.

Protección ocular: la zeaxantina presente en su pulpa filtra los rayos dañinos y previene la degeneración macular.

Comer papaya en ayunas todos los días. Fuente: archivo.

Las semillas de la papaya son las pequeñas aliadas para tu salud

Las semillas de papaya también tienen propiedades interesantes. En la cocina, se utilizan como aderezo o condimento por su sabor ligeramente picante, y son fuente natural de antioxidantes y ácidos grasos.

“Tanto su pulpa como sus semillas se utilizan en diversas cocinas del mundo como aderezo para ensaladas y otros platillos”, indicó la Profeco.

Consumidas con moderación, pueden ayudar a mejorar la digestión y apoyar la salud intestinal. Se recomienda secarlas, molerlas y añadir una pizca a batidos o jugos matutinos para aprovechar sus beneficios sin alterar el sabor del desayuno.