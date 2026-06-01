El empresario mexicano Carlos Slim afirmó que una de las promesas incumplidas del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue autorizar a Telmex para ingresar al mercado de la televisión de paga.

Durante su conferencia anual, Slim recordó que la compañía lleva cerca de dos décadas intentando obtener el permiso para ofrecer ese servicio, sin que hasta ahora ningún gobierno federal haya aprobado la solicitud.

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Carlos Slim señala que Telmex continúa sin autorización para ofrecer TV de paga

El empresario explicó que esta negativa limitó la capacidad competitiva de Telmex frente a otras empresas de telecomunicaciones que sí pueden comercializar paquetes que integran:

Internet

Telefonía

Televisión

Además, comentó que durante la administración de López Obrador hubo acercamientos y conversaciones sobre el tema, aunque finalmente el permiso no se concretó. Según Carlos Slim, Telmex cumplió durante años con los requisitos regulatorios exigidos por las autoridades.

El magnate sostuvo que esta situación coloca a la empresa en desventaja dentro del sector de telecomunicaciones en México, especialmente frente a compañías que ya operan servicios convergentes.

¿Qué dijo Carlos Slim sobre la promesa de AMLO?

De acuerdo con lo expresado durante su conferencia, Slim aseguró que el entonces presidente mostró disposición para revisar la posibilidad de otorgar a Telmex la concesión para televisión restringida.

No obstante, señaló que la autorización nunca llegó antes de concluir el sexenio de López Obrador.