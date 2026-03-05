La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha puesto en marcha un operativo nacional que afectará a millones de usuarios en México. Este plan incluye la sustitución de medidores de luz tradicionales por medidores inteligentes de última generación. Los nuevos medidores inteligentes AMI facilitarán lecturas remotas y en tiempo real, lo que contribuirá a minimizar errores en la facturación y a identificar irregularidades de manera inmediata. La adopción de esta tecnología podría manifestarse en modificaciones en los recibos de luz de numerosos hogares en las semanas venideras. Con este propósito, las brigadas llevarán a cabo visitas domiciliarias para la instalación de estos dispositivos sin requerir el consentimiento previo del propietario, dado que la normativa vigente confiere a la empresa la autoridad para realizar modificaciones en la infraestructura de medición. Esta tecnología ofrece múltiples ventajas tanto para la empresa como para los usuarios. Entre las más destacadas están el registro preciso del consumo eléctrico, que elimina la posibilidad de cobros erróneos o estimaciones inexactas que tantos reclamos generaron en el pasado. Además, el sistema permite el envío automático de datos de consumo, lo que agiliza los procesos administrativos y reduce costos operativos. Los nuevos dispositivos que la CFE está instalando representan un salto tecnológico significativo frente a los medidores convencionales. Los equipos AMI funcionan con un sistema de comunicación bidireccional que transmite datos de consumo de manera automática a los sistemas centrales de la CFE, sin necesidad de que un trabajador acuda físicamente a tomar la lectura. Otra característica importante es la capacidad de detección inmediata de fallas o anomalías en el suministro. Cuando se presenta un problema en la red, el medidor inteligente lo reporta instantáneamente, lo que acelera los tiempos de reparación y mejora la calidad del servicio. Asimismo, estos equipos cuentan con sistemas de seguridad avanzados que dificultan manipulaciones o conexiones ilegales, un problema que generó pérdidas millonarias a la CFE. La empresa puede realizar el cambio cuando el equipo presenta fallas o deterioro que afecte su correcto funcionamiento, cuando se detectan alteraciones o manipulaciones que sugieran robo de energía, cuando el medidor ya no cumple con los estándares técnicos actuales establecidos por la normativa, o cuando la zona forma parte de un programa oficial de modernización como el que se está implementando actualmente. Una de las dudas más frecuentes entre los usuarios es si la CFE realmente puede ingresar a sus propiedades y cambiar el medidor de luz sin su autorización. La respuesta es afirmativa y está respaldada por el marco legal vigente. La Ley de la Industria Eléctrica y las disposiciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgan a la CFE la facultad de reemplazar medidores sin solicitar el consentimiento del cliente en varios casos específicos. Este procedimiento se considera una medida técnica indispensable para garantizar un servicio adecuado y seguro a todos los usuarios. Sin embargo, la CFE tiene la obligación de que su personal porte identificación oficial visible, informe claramente el motivo de la visita y el procedimiento que se llevará a cabo y responda cualquier duda o inquietud que los usuarios puedan tener sobre el cambio de equipo.