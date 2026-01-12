El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado a conocer una de las noticias más esperadas por los beneficiarios de la Pensión Bienestar: los depósitos de dinero llegarán con un aumento a partir de enero.

Durante el primer bimestre del 2026, se acreditarán los apoyos económicos a los mexicanos inscritos, con el impacto de las nuevas subas. Esto representa un alivio para todos los pensionados, ya que tendrán la posibilidad de percibir un mayor ingreso cada mes de cobro.

¿Quiénes pueden acceder a la Pensión Bienestar?

En México, la Pensión Bienestar constituye una de las asistencias económicas más solicitadas, por ofrecer a distintos sectores de la población la posibilidad de percibir un ingreso bimestral y, así, poder hacer frente a sus distintos gastos.

Las categorías a las cuales los habitantes pueden inscribirse son adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Para ello, deberán cumplir con una serie de requisitos.

Adultos mayores

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Mujeres

Tener entre 60 y 64 años de edad .

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial)

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

Aumenta la Pensión Bienestar: ¿cuánto cobrarán los beneficiarios?

El Gobierno de Claudia Sheinbaum determinó que a partir de enero de 2026, y durante todo el año, los beneficiarios de la Pensión Bienestar cobrarán con aumento su apoyo económico.

Así lo anunció la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quien publicó en sus redes sociales los montos que se asignarán a cada mexicano según la categoría en la cual se encuentren inscritos: