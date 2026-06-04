El consorcio conformado por Operadora Cicsa y FCC Construcción obtuvo la adjudicación de los segmentos 13 y 14 del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, correspondientes al tramo Saltillo-Santa Catarina, informó la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF). La propuesta presentada por las empresas vinculadas a Carlos Slim fue la mejor evaluada frente a otros grupos participantes, contemplando una inversión superior a los 31,000 millones de pesos.

La licitación reunió a importantes compañías del sector de infraestructura, entre ellas ICA, Gami Ingeniería e Instalaciones, AZVI, OHL y Comsa, esta última reconocida por su participación en la rehabilitación de la Línea 12 del Metro. Sin embargo, ninguna alcanzó la calificación obtenida por el consorcio ganador.

MEX3811. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/05/2026.- El magnate mexicano Carlos Slim Helú afirmó que Estados Unidos tiene un comportamiento "rudo" hacia los trabajadores mexicanos. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

Carlos Slim ingresa al sector ferroviario con una inversión millonaria

El proyecto ferroviario abarca aproximadamente 111 kilómetros y comenzó formalmente el pasado 30 de septiembre bajo coordinación de la ARTF.

Las obras tendrán un periodo estimado de ejecución de 960 días hábiles y forman parte de la estrategia federal para modernizar el transporte ferroviario de pasajeros en el país.

Las autoridades señalaron que el proceso de licitación se desarrolló bajo mecanismos de transparencia y supervisión. Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) será responsable de verificar el cumplimiento fiscal de las empresas involucradas en la construcción.

Con esta adjudicación, Grupo Carso fortalece nuevamente su presencia en proyectos clave de infraestructura nacional. El objetivo del gobierno federal es impulsar la conectividad regional y reactivar el sistema ferroviario de pasajeros como una alternativa de movilidad eficiente para distintas regiones de México.

¿Qué empresas tiene Carlos Slim?

Carlos Slim concentra sus empresas en distintos grupos de negocios que abarcan sectores estratégicos de la economía. Sus principales operaciones se dividen en los siguientes conglomerados:

Telecomunicaciones: encabezadas por América Móvil, compañía que agrupa marcas como Telcel, Telmex y Claro.

Grupo Carso: conglomerado con presencia en comercio, industria, infraestructura y energía. Dentro de este grupo destacan empresas como Sanborns, Sears, iShop, MixUp, Grupo Condumex y CICSA.

Grupo Financiero Inbursa: institución enfocada en servicios bancarios, seguros y administración de pensiones.

Minería y bienes raíces: incluye a Minera Frisco, dedicada a la extracción de minerales como oro, plata y cobre, así como a Inmuebles Carso, especializada en centros comerciales y desarrollos inmobiliarios.

IDEAL: empresa enfocada en concesiones y operación de autopistas, además de proyectos de infraestructura pública en América Latina.

¿Cuándo estará listo el Tren Saltillo-Nuevo Laredo?

En la actualidad, se mantienen activos 23 frentes de trabajo a lo largo de más de 180 kilómetros de la ruta ferroviaria. Además, al patio de maniobras de Saltillo ya se trasladaron más de 4,000 toneladas de rieles.