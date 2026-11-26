La Fuerza Aérea brasileña inició un relevamiento de empresas para avanzar con el proyecto, que busca reducir la dependencia de proveedores extranjeros de tecnología militar.

Brasil busca dar un paso importante en el desarrollo de su industria militar con un proyecto para fabricar sus propios drones de vigilancia y reconocimiento. La iniciativa está impulsada por la Fuerza Aérea Brasileña y contempla la creación de aeronaves no tripuladas con tecnología nacional.

El plan incluye equipos con radares, sensores infrarrojos y sistemas de guerra electrónica para captar señales e interferir comunicaciones. Además, los requisitos técnicos contemplan una carga útil de hasta 400 kilos y un alcance superior a los 800 kilómetros.

El proyecto todavía está en etapa de evaluación, pero ya despertó el interés de empresas brasileñas que podrían participar en su desarrollo. La propuesta busca fortalecer la producción local y reducir la dependencia de tecnología militar extranjera.

Cómo serán los drones militares que Brasil busca fabricar y qué tecnología incorporarán

El proyecto RQ-XBR contempla el desarrollo de aeronaves no tripuladas de fabricación nacional para realizar tareas militares de vigilancia, reconocimiento e inteligencia. Según los requisitos presentados por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ante el Senado, los equipos prevén contar con una carga útil de hasta 400 kilos y un alcance superior a las 500 millas, unos 805 kilómetros.

Entre los principales componentes tecnológicos figuran un radar de apertura sintética (SAR), sensores electroópticos e infrarrojos y sistemas de guerra electrónica. Estas herramientas permitirán obtener imágenes del terreno, observar objetivos, captar señales de comunicación e interferir en comunicaciones enemigas; una función destinada a dificultar las operaciones de otros dispositivos y sistemas militares.

La propuesta contempla dos versiones de propulsión y un primer lote de 24 unidades. ChatGPT

Otro de los aspectos previstos es la posibilidad de desarrollar dos configuraciones de propulsión, una con motor a turbina y otra con motor a hélice. De esta manera, Brasil busca contar con una plataforma propia que pueda adaptarse a distintas necesidades operativas de sus Fuerzas Armadas, reduciendo la dependencia de proveedores extranjeros y ampliando las capacidades tecnológicas de su industria de defensa.

En qué etapa está el proyecto de drones nacionales de Brasil y cuándo podrían estar listos

La iniciativa todavía no llegó a la etapa de fabricación de un modelo definitivo. La Fuerza Aérea Brasileña comenzó un proceso de consulta y evaluación para identificar empresas nacionales con capacidad técnica para participar en el desarrollo del RQ-XBR. La propuesta apunta a que la industria local pueda diseñar y producir los componentes necesarios para construir estas aeronaves.

Durante una presentación ante el Senado brasileño, la FAB informó que 49 empresas habían manifestado interés en participar y que recibieron 21 propuestas de 23 compañías. A partir de ese relevamiento, las autoridades avanzaron con el análisis de viabilidad del proyecto, una instancia necesaria para determinar si existen las condiciones técnicas e industriales para llevarlo adelante.

En cuanto a la cantidad de unidades, la planificación contempla un primer lote de 24 drones, con la posibilidad de incorporar otros 12 posteriormente. Sin embargo, todavía no existe una fecha confirmada para su entrada en servicio, ya que por ahora Brasil busca establecer las bases para desarrollar una aeronave militar propia y avanzar hacia una mayor autonomía en la producción de tecnología de defensa.