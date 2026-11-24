Recibir una herencia en Estados Unidos implica cumplir con una serie de obligaciones legales y tributarias antes de distribuir los bienes entre los beneficiarios. En determinadas circunstancias, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede intervenir sobre el patrimonio de una persona fallecida cuando existen impuestos pendientes de pago.

La agencia federal cuenta con herramientas legales para reclamar las deudas tributarias y embargar determinados activos de una sucesión, incluso cuando estos todavía no fueron repartidos entre los herederos. Sin embargo, existen procedimientos y notificaciones que deben cumplirse antes de ejecutar la medida, así como responsabilidades que deben conocer las albaceas y administradores del patrimonio.

¿En qué ocasiones puede el IRS embargar bienes sujetos a una herencia?

El IRS puede embargar bienes vinculados a una herencia cuando existen deudas tributarias pendientes del fallecido o impuestos sucesorios que no fueron pagados.

La medida permite al organismo tomar legalmente determinados activos para cubrir las obligaciones fiscales adeudadas. No obstante, el embargo no se produce automáticamente por la existencia de una deuda: el IRS debe cumplir con los procedimientos de cobro establecidos por la legislación federal.

Esto puede ocurrir en distintas situaciones:

Cuando el fallecido tenía impuestos federales impagos: por ejemplo, deudas pendientes del impuesto sobre la renta ( income tax ).

Cuando la sucesión adeuda impuestos sucesorios federales: si corresponde presentar y pagar el impuesto sobre el patrimonio ( estate tax ) y la obligación no se cumple.

Cuando el albacea distribuye los bienes sin pagar las deudas tributarias: puede quedar expuesto a responsabilidad personal si incumple las obligaciones legales que tiene como representante de la sucesión.

Cuando los bienes ya fueron transferidos a los herederos: el IRS puede alcanzar determinadas propiedades si conserva derechos legales sobre ellas para cobrar la deuda.

La medida permite al organismo tomar legalmente determinados activos para cubrir las obligaciones fiscales adeudadas. eugene barmin

¿Qué activos sujetos a una herencia puede embargar el IRS?

El IRS podrá embargar distintos tipos de bienes con el fin de cobrar una deuda tributaria, como por ejemplo:

Dinero en cuentas bancarias: fondos pertenecientes al patrimonio del fallecido que estén sujetos al cobro.

Propiedades inmobiliarias: casas, terrenos y otros bienes sobre los que el organismo tenga autoridad legal para ejecutar la medida.

Vehículos y bienes personales: automóviles, embarcaciones y otros objetos de valor.

Ingresos del patrimonio: alquileres, intereses y otros pagos que correspondan a la sucesión.

No obstante, el IRS generalmente no debe embargar bienes que estén bajo el control de un tribunal sucesorio sin considerar previamente las restricciones legales correspondientes.

¿Cuál es el trámite que se debe realizar antes de repartir la herencia para evitar medidas del IRS?

Antes de distribuir los bienes, el albacea o administrador de la sucesión debe identificar las obligaciones tributarias del fallecido, presentar las declaraciones correspondientes y verificar si existen deudas pendientes con el IRS.

Además, se debe considerar que las deudas federales tienen prioridad sobre otras obligaciones cuando el patrimonio es insuficiente para cubrirlas. Si el representante distribuye los activos entre los herederos sin atender las deudas federales que debía conocer, puede quedar personalmente responsable por los importes adeudados.

¿Qué sucede antes de un embargo y cuándo la medida es inminente?

Antes de ejecutar un embargo, el IRS generalmente debe cumplir con un procedimiento de notificación que permita al contribuyente conocer la deuda y ejercer su derecho a reclamar. Los pasos habituales son:

Determinación de la deuda: el IRS calcula los impuestos pendientes y envía una factura o aviso de pago (Notice and Demand for Payment). Falta de pago: si el contribuyente no cancela la deuda ni establece un acuerdo de pago, el organismo puede avanzar con medidas de cobro. Notificación de intención de embargo: el IRS envía el documento Final Notice of Intent to Levy and Notice of Your Right to a Hearing. Plazo de 30 días: el destinatario dispone generalmente de al menos 30 días desde la notificación para solicitar una audiencia de debido proceso de cobro (Collection Due Process Hearing).

Una vez vencido ese plazo, si la deuda continúa impaga y no existe una medida que impida el cobro, el IRS puede ejecutar el embargo sobre los activos alcanzados.