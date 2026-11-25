El Departamento de Estado explica en su sitio web oficial que, cuando se emite un pasaporte de emergencia para que un ciudadano estadounidense pueda regresar a Estados Unidos, recibe una identificación internacional con validez limitada.
Si bien en circunstancias ordinarias el pasaporte americano de adulto tiene una vigencia de 10 años y de 5 años para menores de 16, cuando se emite un pasaporte por una emergencia en el extranjero, la vigencia futura se limita a 1 año, o menos.
Limitan a 1 año los pasaportes de quienes necesiten viajar urgente desde el exterior
“Solo emitimos pasaportes de emergencia en circunstancias limitadas. Ejemplos incluyen el reemplazo de un pasaporte perdido o robado en el extranjero o situaciones de vida o muerte”, explican las autoridades.
Estos pasaportes al emitirse desde el extranjero se diferencian por ser de color morado y tener la inscripción “emergency passport” en la portada.
Cómo se tramitan los pasaportes de validez limitada
En el momento en el que una identificación internacional se denuncia como pérdida o robada, pierde automáticamente toda su validez e incluso si más tarde se encuentra, no es aceptable para viajar.
Para tramitar un pasaporte de emergencia desde el extranjero, es necesario presentarse en persona en una embajada o consulado de Estados Unidos para solicitarlo. El de validez limitada puede emitirse cuando no hay tiempo suficiente para los tiempos de procesamiento habituales.
Se tendrá que llevar a la embajada o consulado:
- Una foto de pasaporte 2x2 pulgadas o 5x5 cm
- Una identificación como licencia de conducir
- Una prueba de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento
- Un itinerario de viaje con los pasajes de avión o tren
- El Formulario DS-11 con información relevante, como dónde y cuándo se perdió o robó el pasaporte o una copia del informe policial, en caso de tener
“Aunque no puedas presentar todos estos documentos, el personal consular hará todo lo posible para ayudarte a obtener un nuevo pasaporte rápidamente”, se indica.
Cómo volver a tener un pasaporte con total validez para viajar
Cuando se emiten este tipo de pasaportes, se entrega también una carta que indica que formulario usar para reemplazarlo.
Según corresponda, la instrucción es enviar el Formulario DS-11 a un centro de aceptación o enviar por correo el Formulario DS-5504 incluyendo:
- El pasaporte limitado
- 1 foto de pasaporte aceptable
- Tasas de pasaporte (si corresponde)
“Debes sustituir tu pasaporte de validez limitada por uno totalmente válido cuando regreses de un viaje o puedas cumplir con nuestros requisitos completos”, se indica.