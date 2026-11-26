El color rojo de la carne se debe a la presencia de mioglobina.

El color de la carne en las bandejas de supermercado puede generar intriga al momento de comprar y dudas sobre la calidad del producto: algunas se exhiben con un rojo más intenso y oscuro mientras que otras se ven de una tonalidad más bien rosada o brillante.

De acuerdo con el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) de Estados Unidos esto puede deberse a varios factores, como las proteínas, la edad del animal, el ejercicio que realizó y la forma en la que se almacena la carne .

Carne rojo claro o carne rojo oscuro: cuál es la diferencia

La mioglobina es la proteína responsable de que la carne sea color roja. Los expertos detallan que al mezclarse con el oxígeno se convierte en oximioglobina, causando el típico color brillante, que puede variar en función de sus concentraciones.

“La carne de animales más viejos será de color más oscuro porque el nivel de mioglobina aumenta con la edad”, se explica.

El ejercicio también es un factor en la tonalidad de la carne, dado que los músculos trabajados siempre son más oscuros, por lo que un mismo animal puede presentar diferentes tipos de rojo.

La exposición de las bandejas a la iluminación de los supermercados y el contacto de la carne con el oxígeno pueden, por su parte, hacer que la carne cambie de color, por lo que la diferencia entre un corte claro y otro oscuro depende de todos estos factores en conjunto.

Hay cortes de carne más claros y otros más oscuros. La diferencia se explica por diversos factores. BearFotos

¿Qué recomiendan comprar? ¿Carne roja brillante o carne roja oscura?

Al comprar, el color de la carne por sí sola no es, según indica FSIS, factor suficiente para determinar que un corte sea mejor que el otro.

Los cambios de tonalidad son comunes en los productos frescos, pero en términos de salud, sólo se desaconseja su consumo cuando junto con el cambio de color el producto desarrolla un olor extraño o textura pegajosa al tacto. “Si la carne ha desarrollado estas características, no debe utilizarse”, se indica.

Por este motivo, la recomendación es siempre comprar cortes que -independientemente de su color- no presenten ninguna otra señal de alarma que pueda ser indicador de deterioro.